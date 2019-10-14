Emeklilik için gerekli olan yaş dışındaki prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurduğu için işten ayrılan kıdem tazminatı alıp almadığı sorgulanmakta. Peki 7000 prim gününü dolduran yaşını beklemek için işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi? Toptan ödeme almak amacıyla fesih ve kıdem tazminatı nasıl alınır? Emeklilik veya toptan ödeme nedeniyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? İşte kıdem tazminatına ilişkin detaylar.

1475 sayılı İş Kanununun yürürlükte kalan tek maddesi olan ve kıdem tazminatı alma şartlarını düzenleyen 14 üncü maddesinde;

– 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılanların,

– Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılanların kıdem tazminatı alabilecekleri belirtilmiştir.

Toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

1475 sayılı İş Kanununun 14’ncü maddesi uyarınca bağlı bulundukları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu kurum veya sandıklardan toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanılan hallerdendir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna veya bağlı bulunduğu sandığa emeklilik için başvurarak işten ayrılan ile malullük aylığı bağlanması için işten ayrılan emekliliğe hak kazanamayıp toptan ödeme almak için işten ayrılan kişiler kendi isteğiyle işten ayrılmış olsa dahi kıdem tazminatı alabilirler.

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