  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Topraktan geliştirilen böcek ilacı badem üretimine umut oldu
Aktüel

Topraktan geliştirilen böcek ilacı badem üretimine umut oldu

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesince tek hücreli su canlılarının fosilleşmiş kalıntılarından oluşan diatom toprağından elde edilen organik böcek ilacı, Adıyaman'da uygulandığı badem bahçesinde zararlılarla mücadelede olumlu sonuçlar verdi - Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Öznur Çağlar: - "Badem iç kurdu zararlısına karşı kimyasal ilaç yerine doğadan gelen bir çözüm olan diatom toprağını uygulamak daha faydalı oluyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:01:23 -
Topraktan geliştirilen böcek ilacı badem üretimine umut oldu

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) bilim insanları tarafından, tek hücreli su canlılarının fosilleşmiş kalıntılarından oluşan diatom toprağından elde edilen organik böcek ilacı, Adıyaman'daki badem ağaçlarında olumlu sonuç verdi.

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü ekipleri, KSÜ bilim insanlarınca geliştirilen organik böcek ilacını, Kahta ilçesine bağlı Tuğlu köyündeki 24 badem ağacına uyguladı.

Ekipler, hasat sonrası yaptıkları incelemede diatom toprağından elde edilen organik böcek ilacının kimyasal ilaçlara göre daha iyi sonuç verdiğini belirledi.

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Öznur Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, badem ve arıcılıkta Ar-Ge projeleri yürüterek üreticilere teknik destek verdiklerini söyledi.

Kentte badem üretimini kısıtlayarak verimi olumsuz etkileyen birçok hastalık ve zararlı böceklerin olduğunun altını çizen Çağlar, şöyle devam etti:

"Üreticiler herhangi bir zararlı böcekle karşılaştığında ilk olarak kimyasal mücadeleye başvuruyor. Bunun nedeni ise kimyasal mücadelenin hızlı sonuç veriyor olmasıdır. Aslında kimyasal mücadele, en son başvurulması gereken mücadele şekli olup, biyolojik, biyoteknik mücadele gibi farklı mücadele yöntemleri mevcut. Bu noktadan hareketle Enstitü Müdürlüğü olarak bademin ana zararlısı olan badem iç kurduyla kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek çalışmalar başlattık."

- Organik ilaç daha iyi sonuç veriyor

Çağlar, çalışma kapsamında deneme parselleri oluşturarak diatom toprağından elde edilen organik böcek ilacını uyguladıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Toplamda 24 ağaç bu uygulama için kullanıldı. Hasat sonrası her bir ağacın verimi ve badem iç kurdu ile bulaşıklık durumu incelendi. Organik ilaç uyguladığımız ağaçlarda bilimsel olarak ümit var sonuçlar elde ettik. Badem iç kurdu zararlısına karşı kimyasal ilaç yerine doğadan gelen bir çözüm olan diatom toprağını uygulamak daha faydalı oluyor."

Üreticilerden Serhat Yıldırım da diatom toprağından elde edilen organik böcek ilacının daha iyi sonuç vermesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Maliyet olarak da daha uygun. Bizler de artık diatom toprağıyla elde edilen ilaçla ağaçlarımızı ilaçlayıp daha verimli sonuçlar elde edeceğiz." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden Kılıçdaroğlu gibi gaf yapınca Trump affetmedi
Dünya

Biden Kılıçdaroğlu gibi gaf yapınca Trump affetmedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığı..
Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması
Dünya

Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması

Milyarder Bill Gates, hayatın ancak ikinci nesil koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesinden ve virüsün küresel olarak ortadan kaldırılmas..
Rum faşistlerle ilgili açıklama
Gündem

Rum faşistlerle ilgili açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında bir grup faşist Rum'un Maraş'ı protesto ederek çık..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay