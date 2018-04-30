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Toprakla oynamak çocuklarda başarıyı arttırıyor

İngiltere’deki Kraliyet Bahçıvanlık Derneği’nin yaptığı bir araştırmada bahçe işleriyle uğraşan ve meyve, sebze yetiştiren çocukların daha başarılı aynı zamanda zeki oldukları ortaya çıktı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:23
Toprakla oynamak çocuklarda başarıyı arttırıyor

Yapılan araştırmaya göre, okul bahçesinde meyve, sebze yetiştiren çocukların okul başarıları artıyor. Okuma yazma, matematik ve sosyal beceriler konusunda bahçecilik yapan çocuklar, yapmayanlara oranla daha başarılı oluyorlar.

Araştırma için 1,300 öğretmenle beraber çalışıldı. Araştırmanın sonuçları şöyle:

Bahçecilik yapan çocukların kelime hazneleri daha geniş, gıda üretimi ile ilgili daha bilgililer, matematik yetenekleri daha güçlü ve kendine güvenleri daha gelişmiş olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlara göre bu durumun en önemli nedeni, çocukların toprakla temas halinde olması. Toprak vücuttaki tüm negatif enerjileri alarak, çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı ve akılcı olmasına yardımcı oluyor.

Bu duruma ek olarak, yetiştirdikleri çiçek, meyve veya sebze olsun, büyüdüğünü ve filiz verdiğini görmek onları daha üretken daha kendine özgüvenli  bireyler hale getiriyor.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:23
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