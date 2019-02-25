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Toprakkale Belediyesi’nde ’Sıfır Atık Projesi anlatıldı

Çukurova Atık Geri Kazanım A.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:04
Toprakkale Belediyesi’nde ’Sıfır Atık Projesi anlatıldı

Çukurova Atık Geri Kazanım A.Ş. ve Atık Kağıt ve Geridönüşümcüler Derneği (AGED) işbirliğinde Toprakkale Belediyesi’ne ’Sıfır Atık Projesi’ anlatıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan ‘Sıfır atık’ projesini desteklemek amacıyla söz konusu firma ve AGED işbirliğinde başlatılan kampanya çerçevesinde, Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde etkinlik düzenlendi. Toprakkale Belediye’sinde gerçekleştirilen etkinliğe, Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım, Toprakkale Garnizon Komutanı BKM. Yzb. Aziz Taşkın, Toprakkale Belediye Başkan Vekili İzzet Evcimen, Çevdosan ve firma yetkilileri ile vatandaşlar ve belediye personeli katıldı.


Sıfır Atık Projesi’nin anlatıldığı etkinlikte bilgi veren Merve Bircan, projenin hayata geçmesi ile birlikte plastik ve pet şişe gibi doğaya zarar veren birçok atığın doğru kullanımı konusunda önemli bir yol izlediklerini söyledi. Bircan, “Sıfır Atık projesi kapsamında birçok bölgede atık kullanımı ile ilgili eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde binlerce vatandaşımızın bilgilendirilmesini sağlıyoruz. Sıfır Atık projesinin hayata geçmesi ile birlikte Türkiye’de atıkların doğru kullanılması konusunda önemli bir yol kat ettik. Birçok belediye ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde burada belediye personelini ve vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:04
  1. doğa

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