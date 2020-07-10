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Spor

Toprak Razgatlıoğlu, pandemi sonrası ilk kez piste çıktı

Milli motosikletçi Toprak, İspanya'da resmi testlere katıldı - "Testler kaza yapmama rağmen güzel geçti. Şu an yarışabilecek durumdayım"

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:40:55 -
Toprak Razgatlıoğlu, pandemi sonrası ilk kez piste çıktı

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından takımıyla İspanya'da testlere katıldı.

2020 MOTUL FIM Dünya Superbike Şampiyonası'nda PATA Yamaha Takımı ile mücadele eden Toprak, salgın nedeniyle ara verilen yarışlara 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde İspanya'da yeniden başlayacak.

Toprak, yarış öncesi takımıyla birlikte Barselona'da motosiklete binerek, teknik ve kondisyon yönünden kendini test etti.

Takım arkadaşı Michael van der Mark ile katıldığı teste ilişkin Toprak, "Yamaha R1'i tekrar sürdüğüm için mutluyum. Yeni teknik testler yaptık. Motosiklette iyileştirmeler oldu. Benim için ay sonunda Jerez Pisti'ndeki yarışa hazır olmak çok önemli. Testler kaza yapmama rağmen güzel geçti. Şu an yarışabilecek durumdayım. Testlerde hızlıydık ve Yamaha R1'i geliştirdik." değerlendirmesini yaptı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 1. ayağı 28 Şubat-1 Mart'ta Avustralya'da koşulmuş ardından Kovid-19 salgını nedeniyle organizasyonlara ara verilmişti. Avustralya'daki ilk yarışı kazanan Toprak Razgatlıoğlu, önde götürdüğü ikinci yarışta motosikletinde mekanik arıza yaşamıştı.

Şampiyonanın 2. ayağı 31 Temmuz-2 Ağustos'ta İspanya'da koşulacak.

Avustralya'daki yarışların ardından sürücüler klasmanı şu şekilde oluşmuştu:

1. Alex Lowes: 51

2. Scott Redding: 39

3. Toprak Razgatlıoğlu: 34

4. Jonathan Rea: 32

5. Michael van der Mark: 31

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