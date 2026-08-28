O takımımızın başına talih kuşu kondu resmen: Fenerbahçe, Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürdü...

Paulo Fonseca da zaten Fenerbahçe hezimetinin ardından, "Kulüp için Şampiyonlar Ligi, aynı oyuncularla devam etme fırsatı yakalamak açısından çok önemliydi. Belki şimdi oyuncu satmamız gerekiyor" itirafında bulundu. Sportif Direktör Mathieu Louis-Jean da "Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediğimiz için bu bizim için önemli bir hedefti. Mali kayıp önemli ve bu aksaklığın önümüzdeki günlerde ciddi sonuçlar doğurmaması için satış yapmamız gerekebilir" dedi. Bu durum Rafael Leão pazarlıklarında Galatasaray'ın elini güçlendirdi. Fotospor'a göre; Akşam saatlerinde Milan'ın Venezia maçı için açıklanan kadrosunda Portekizli oyuncunun Como'ya gitmeye hazırlanan Samuele Ricci ile beraber yer almaması dikkat çekti.