O takımımızın başına talih kuşu kondu resmen: Fenerbahçe, Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürdü...
Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Lyon'u devirip Şampiyonlar Ligi'ne katılması sonrası Galatasaray gözünü Fofana'ya dikmiş durumda...
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Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Lyon'u devirip Şampiyonlar Ligi'ne katılması sonrası Galatasaray gözünü Fofana'ya dikmiş durumda...
Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürdü... Jorge Mendes'in önüne geleni masaya davet edip (son olarak Aston Villa) ortamı kızıştırdığı Rafael Leão dosyasında, sarı-kırmızılıların eline Malick Fofana ile çok güçlü bir koz verdi.
George Gardi "tek tabanca" Milano'da, Rafael Leão'yu bitirmeye çalışıyor... Yanında Abdullah Kavukçu bile yok. Aslında bu durum bile Galatasaray'ın Portekizli yıldızı bitirmeye yakın olmadığı şeklinde yorumlanıyor.
İşin içinde bir de Jorge Mendes gibi "bir kurt" olunca Başkan Dursun Özbek, "Her an bir kılçık çıkabilir" çekincesinde. Yardımına yetişen ise Cenk Ergün üzerinden Ali Birecen oldu. Fransa ile sıkı bağları olan gurbetçi menajer, Galatasaray'a Malick Fofana müjdesi verdi. Lyon'un Fenerbahçe tarafından elendiği için bütçesini düzeltme adına kısa sürede genç oyuncuyu satmak zorunda olduklarının bilgisini iletti. Lyon'un görüşmelere hazır olduğunu belirtti.
Paulo Fonseca da zaten Fenerbahçe hezimetinin ardından, "Kulüp için Şampiyonlar Ligi, aynı oyuncularla devam etme fırsatı yakalamak açısından çok önemliydi. Belki şimdi oyuncu satmamız gerekiyor" itirafında bulundu. Sportif Direktör Mathieu Louis-Jean da "Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediğimiz için bu bizim için önemli bir hedefti. Mali kayıp önemli ve bu aksaklığın önümüzdeki günlerde ciddi sonuçlar doğurmaması için satış yapmamız gerekebilir" dedi. Bu durum Rafael Leão pazarlıklarında Galatasaray'ın elini güçlendirdi. Fotospor'a göre; Akşam saatlerinde Milan'ın Venezia maçı için açıklanan kadrosunda Portekizli oyuncunun Como'ya gitmeye hazırlanan Samuele Ricci ile beraber yer almaması dikkat çekti.
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