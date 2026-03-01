  • İSTANBUL
Ekonomi Borsa İstanbul'da pazartesi alarmı! Piyasalarda panik yaratmak isteyenlerin "kapatma" yalanı elinde patladı
Borsa İstanbul'da pazartesi alarmı! Piyasalarda panik yaratmak isteyenlerin "kapatma" yalanı elinde patladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada hızla yayılan "Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" yönündeki iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan "Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağı" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yetkili kurumlar nezdinde Borsa İstanbul’un işlemlere kapatılmasına yönelik alınmış ya da değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmadığı belirtildi.

 

Açıklamada, söz konusu paylaşımların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimi olduğu vurgulandı.

Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı aktarılan açıklamada, kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi ve yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.

