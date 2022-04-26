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Ekonomi Toprak Mahsulleri Ofisi'nden ayçiçek yağı kararı
Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden ayçiçek yağı kararı

Toprak Mahsulleri Ofisi, 18 bin ton ayçiçek yağı ithal etmek için harekete geçti. Yağların Mayıs ile Haziran aylarında teslim edilmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 09:57:00 -
Toprak Mahsulleri Ofisi'nden ayçiçek yağı kararı

Üst üste gelen zamlar sonrası gündemden düşmeyen ayçiçek yağında Toprak Mahsulleri Ofisi'nden ithalat hamlesi geldi. TMO, Arupa'dan 18 bin tonluk ithalat için ihale açtı.

Dünya'da yer alan habere göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) dün 18,000 ton ham ayçiçek yağı ithalatı için uluslararası ihale açtı. Avrupalı ticaret kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 28 Nisan'a kadar tekliflerin alınacağı belirtildi.

İhalede ürünün 16 Mayıs ile 16 Haziran arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına teslim edilmesi istendi.

İhaleye katılanlar daha önce Mersin limanı depolarına getirdikleri ayçiçek yağını satmak için de teklif verebilecekler.

Ukrayna'da Rusya müdahelesinin başlamasıyla ayçiçek yağında yaşanan sıkıntılar nedeniyle mart ayı başında fiyatlar zirve yapmıştı. Tüketiciler marketlerde ayçiçek yağına hücum ederken fiyatlardaki sert yükselişler dikkat çekmişti. Artan fiyatlar sonrası Ukrayna'da yola çıkan gemilerle Türkiye'ye taşınan ayçiçek yağları arz krizini bir süreliğine çözmüştü.

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Yorumlar

Leventbay

Demekki neymiş ülkede tarım bitmiş , bitirilmiş akp iktidarı tarafından. çayır çayır yağ ara şimdi .

LeventbAy

18000 bin ton 1 ay yetmez . Türkiye’ye neki bu rakkam .açık bir milyon ton dururken
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