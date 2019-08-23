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Toprak kayması sonucunda yıkılma tehlikesi ile mühürlenen binalar havadan görüntülendi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde toprak kayması nedeni ile tahliye edilen 2 apartman için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:07
Toprak kayması sonucunda yıkılma tehlikesi ile mühürlenen binalar havadan görüntülendi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde toprak kayması nedeni ile tahliye edilen 2 apartman için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yıkılma tehlikesi yaşayan binalar havadan görüntülendi.


Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan bir apartman ile alt kısmında bulunan bir apartman arasında toprak kayması yaşandı. İstinat duvarında yaşanan toprak kaymasını gören bina sakinleri panikle durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, iki bina arasında kayan toprağın tehlike oluşturabileceğini değerlendirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Eski Hastane Sokak ve Maslak Sokak üzerinde bulunan 2 binanın tedbir amacı ile tahliye edilmesi kararı alındı. Alınan karar neticesinde 5 katlı 16 daireli apartman ile 4 kat 8 daireden oluşan apartman boşaltıldı. Binada yaşayan vatandaşlar ise tahliye edilince yakınlarının evlerine gitme kararı aldı. Binalar ise belediye ekiplerince mühürlendi.



Yıkılma tehlikesi yaşayan binalar havadan görüntülendi


Vatandaşlar, özel eşyalarını alarak yakınlarının evlerine gitmek zorunda kalırken, ekipler iki bina için tehlike oluşturan toprak kaymasının yaşandığı alanda incelemelerini sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılacak olan incelemelerin ardından 2 bina için ve toprak kaymasının engellenmesi için yapılması gereken çalışma için karar verilecek. Onlarca vatandaşın yaşadığı 2 apartman ise mühürlü halde bekliyor. Kalacak yer problemlerini kendi imkanları ile çözen vatandaşlar, evlerinin yıkılması endişesi ile yetkililerden iyi bir haber bekliyor. Yıkılma tehlikesi yaşayan 2 apartman ise havadan görüntülendi.



“Mahallelinin kalacak yer problemi çözüldü ama endişe ve korku devam etmekte”


Vatandaşlar için kalacak yer bulunduğunu ama hala endişeli olduklarını ifade eden Cedit Mahallesi Muhtarı Nabi Keskin, “Dün akşam 17:00 sıralarında mahallemizdeki Eski hastane Sokak’ta bulunan Karadenizliler apartmanının sakinleri bizi arayarak evlerinin önündeki arazide bir sesler duyduğunu, otlardan sesler geldiğini, toprağın kaydığını söylediler. Hemen koşarak olay yerine geldik. Baktık ki gerçekten bir toprak kayması mevcut. Maslak Sokak’ta bulunan evin arkasına doğru toprak hareket halindeydi. Yetkilileri çağırdık. AFAD, belediye ekipleri, itfaiye gibi bütün birimler geldiler. İncelemelerini yaptılar. İlerleyen saatlerde de bu iki binanın boşaltılarak mühürlenmesine karar verdiler. Biz de bunu vatandaşlara ilettik. Kendi imkanları ile kalacak bir yeri olmayanlar için belediyeden misafirhanede yer ayırttırabileceğimizi söyledik. Mahallelinin kalacak yer problemi çözüldü ama endişe ve korku devam etmekte. Bugün itibari ile yetkililerin incelemelerini tamamlayarak bir neticeye varmalarını bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:07
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