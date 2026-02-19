  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı! İstanbul-İzmir Otoyolu ile ilgili yeni gelişme
Gündem

Toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı! İstanbul-İzmir Otoyolu ile ilgili yeni gelişme

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı! İstanbul-İzmir Otoyolu ile ilgili yeni gelişme

İstanbul-İzmir Otoyolu, Manisa’da meydana gelen toprak kayması nedeniyle iki yönlü ulaşıma kapatılmıştı. Yapılan yoğun çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle iki yönlü ulaşıma kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu, çalışmaların ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapandı. Güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.

Bölgeye asayiş ve Karayolları ekipleri yönlendirildi.

Yolun her iki yönü, ekiplerin dubalama ve işaretleme çalışmasının ardından heyelan bölgesinde bant aktarımı yapılarak kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

