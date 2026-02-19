  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ülkede adeta krize neden oldu: Başbakanı reklam filminde oynattılar Gönüllere taht kurdu: Celal Karatüre ve Aydınlık şiiri sosyal medyayı sallıyor Kanser aşısı yapıldı: Yüzde 100 tedavi ediyor! Çocukluk hayaliydi, az kalsın kabusu oluyordu: İlk kez direksiyona geçti, motosikleti havada döndürdü! Kaldırımda oturanlar neye uğradığını şaşırdı MSB’den flaş açıklamalar 'İran zorbalara teslim olmaz' Pezeşkiyan ABD'ye meydan okudu! Vergi denetiminde "yapay zeka" dönemi ‘Kurgan’ takipte! CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!" Sapık Bill Gates insan içine çıkamıyor! Bu rezil görüntüler BAE’den! İslam düşmanı Graham, Ramazanın birinci günü dansözlerle karşılandı!
Dünya Su altyapısı çökmek üzereydi, 'Hızır' gibi yetişti! 3,6 milyon dolarlık altın bağışı...
Dünya

Su altyapısı çökmek üzereydi, 'Hızır' gibi yetişti! 3,6 milyon dolarlık altın bağışı...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Su altyapısı çökmek üzereydi, 'Hızır' gibi yetişti! 3,6 milyon dolarlık altın bağışı...

Japonya'nın Osaka kentinde, isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, şehrin eskiyen su altyapısı için 21 kilogram altın bağışlayarak dünyayı şaşırttı. Yaklaşık 3,6 milyon dolar değerindeki bu devasa "isimsiz" yardım, maliyet artışları nedeniyle aksayan su sisteminin onarımı için umut oldu.

Modern zamanlarda ender rastlanan bir "gizli kahraman" hikayesi Japonya’nın ticaret merkezi Osaka’da kayıtlara geçti. Şehirde uzun süredir devam eden ancak bütçe yetersizliği nedeniyle sekteye uğrayan su borularını yenileme projesine, ismini saklı tutan bir vatandaştan eşi benzeri görülmemiş bir destek geldi.

Japonya’da Osaka Belediyesine, şehirde eskiyen su sisteminin onarılması amacıyla 566 milyon yen (3,6 milyon dolar) değerinde 21 kilogram ağırlığında "gizli" altın bağışı yapıldığı bildirildi.

Mainichi Shimbun gazetesinin haberine göre, Osaka Belediye Başkanı Yokoyama Hideyuki gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl bir kişinin şehirde eskiyen su sisteminin onarımı için "şaşırtıcı miktarda" altın bağışında bulunduğunu belirtti.

Yokoyama, "isminin gizli kalmasını isteyen" bu kişinin Kasım 2025'te Osaka Belediyesi Su İşleri Müdürlüğüne 21 kilogramlık altın bağışladığını söyledi.

Söz konusu kişinin "Su temini projesine yardımcı olmak için bağışlamak istiyorum." ifadesini kullandığını aktaran Yokoyama, buna karşı teşekkür etmekte zorlandıklarını kaydetti.

Yokoyama, "Şok oldum. Bu kesinlikle şaşırtıcı bir miktar. Su altyapı sistemi projesi için dikkatlice kullanacağız." dedi.

Haberde, belediye yetkililerinin aynı kişinin Ekim 2025’te de 500 bin yen (3 bin 300 dolar) tutarında nakit bağışta bulunduğunu bildirdiği belirtildi.

Belediye yönetiminin, bağış yapılan "altını satarak elde edilecek geliri" su borularının değiştirilmesi projesinde kullanmayı planladığı bildirildi.

Yerel medyada daha önce, Osaka şehrinde eskiyen su sisteminin tadilatı çalışmalarının "gerçek maliyetin planlanan bütçeyi aşması" nedeniyle aksadığı belirtilmişti.

Yaklaşık 2 milyon 800 bin nüfuslu Osaka kenti, Japonya'nın ticaret merkezlerinden kabul ediliyor.

1 kilo altın rüşvet aldıkları iddia edildi! İstenen ceza belli oldu
1 kilo altın rüşvet aldıkları iddia edildi! İstenen ceza belli oldu

Gündem

1 kilo altın rüşvet aldıkları iddia edildi! İstenen ceza belli oldu

İslam Memiş'ten olay olan altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz
İslam Memiş'ten olay olan altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz

Ekonomi

İslam Memiş'ten olay olan altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23