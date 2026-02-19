  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Böyle muhalefet olmaz! CHP’nin karşı çıkmadığı bir bu kalmıştı Atamız diyerek rant devşirdiler, çocuklarına ise yabancı isimleri layık gördüler! Bayraktar TB-3'ün NATO performansıyla yeni oyun kurucu olarak sahne aldı Donanma havacılığı Ülkede adeta krize neden oldu: Başbakanı reklam filminde oynattılar Gönüllere taht kurdu: Celal Karatüre ve Aydınlık şiiri sosyal medyayı sallıyor Kanser aşısı yapıldı: Yüzde 100 tedavi ediyor! Çocukluk hayaliydi, az kalsın kabusu oluyordu: İlk kez direksiyona geçti, motosikleti havada döndürdü! Kaldırımda oturanlar neye uğradığını şaşırdı MSB’den flaş açıklamalar 'İran zorbalara teslim olmaz' Pezeşkiyan ABD'ye meydan okudu! Vergi denetiminde "yapay zeka" dönemi ‘Kurgan’ takipte!
Medya Kurtlar Vadisi efsanesi geri döndü! Baba ve oğul yıllar sonra aynı karede!
Medya

Kurtlar Vadisi efsanesi geri döndü! Baba ve oğul yıllar sonra aynı karede!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kurtlar Vadisi efsanesi geri döndü! Baba ve oğul yıllar sonra aynı karede!

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi’nde oynadıkları unutulmaz baba-oğul karakterleriyle hafızalara kazınan usta isimler, yıllar süren hasretin ardından yepyeni bir projede yeniden bir araya geldi.

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Abuzer Kömürcü' ve oğlu 'Erdal' karakterlerini oynayan iki ünlü oyuncu Muhammed Cangören ile Sefa Zengin, yıllar sonra aynı dizide rol alacaklar.

 

Ekranların unutulmaz ikilisi, bu kez farklı bir dizide izleyici karşısına çıktı.

 

Bir döneme damga vuran sahneleriyle adından söz ettiren ikilinin yeniden baba-oğul olarak kamera karşısına geçmesi, sosyal medyada da büyük heyecana neden oldu.

ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında! Gazze duyarlılığı sosyal medyada takdir topladı
ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında! Gazze duyarlılığı sosyal medyada takdir topladı

Gündem

ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında! Gazze duyarlılığı sosyal medyada takdir topladı

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Gündem

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23