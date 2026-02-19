Kurtlar Vadisi efsanesi geri döndü! Baba ve oğul yıllar sonra aynı karede!
Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi’nde oynadıkları unutulmaz baba-oğul karakterleriyle hafızalara kazınan usta isimler, yıllar süren hasretin ardından yepyeni bir projede yeniden bir araya geldi.
Kurtlar Vadisi dizisinde 'Abuzer Kömürcü' ve oğlu 'Erdal' karakterlerini oynayan iki ünlü oyuncu Muhammed Cangören ile Sefa Zengin, yıllar sonra aynı dizide rol alacaklar.
Ekranların unutulmaz ikilisi, bu kez farklı bir dizide izleyici karşısına çıktı.
Bir döneme damga vuran sahneleriyle adından söz ettiren ikilinin yeniden baba-oğul olarak kamera karşısına geçmesi, sosyal medyada da büyük heyecana neden oldu.