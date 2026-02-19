Kurtlar Vadisi efsanesi geri döndü! Baba ve oğul yıllar sonra aynı karede!

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Abuzer Kömürcü' ve oğlu 'Erdal' karakterlerini oynayan iki ünlü oyuncu Muhammed Cangören ile Sefa Zengin, yıllar sonra aynı dizide rol alacaklar.

Ekranların unutulmaz ikilisi, bu kez farklı bir dizide izleyici karşısına çıktı.

Bir döneme damga vuran sahneleriyle adından söz ettiren ikilinin yeniden baba-oğul olarak kamera karşısına geçmesi, sosyal medyada da büyük heyecana neden oldu.