Toprak erozyonu 500 milyon tondan, 150 bin tona düştü

ELAZIĞ (İHA) –Ülke genelinde toprak kaybının 500 milyon tondan 150 bin tona düştüğünü belirten Orman Genel Müdür (OGM) Yardımcısı Mehmet Çelik, “2023 hedefi olarak yıllık toprak erozyonunun 130 bin tonlara düşürmek olduğunu ve bunu başaracaklarına inandıklarını aktardı.

Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanlığı koordinesinde Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından “ Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü” sempozyumu düzenlendi. Bir otelde yapılan sempozyuma 28orman bölge müdürlüğünden yaklaşık 80 kişiyer aldı. Katılımcılara, ‘Toprak Muhafaza, ‘ Erozyon Kontrolü’ ve ‘ Mera Islahı Çalışma Esasları’konulu eğitimler verildi.Bugün başlayan sempozyumun 3 gün daha devam edeceği belirtildi.

Eğitim seminerine Elazığ’da devam ettiklerini belirten Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, “Buradaki yapılan güzel çalışmaları, örnekleri görecekler ve yörelerine uygulayacaklar. Elazığ, orman bölgemüdürlükler arasında en fazla toprak muhafaza çalışmalarını yaptığımız bir bölge. Yıllık yaklaşık 15 bin hektar alanda çalışma yapıyoruz, bu da 150 bin dekar alan eder. Bu alanlarda çalışıyoruz ve yeni yerler yapıyoruz"ifadelerini kullandı.

Bakım ve tamiratlarla 5 yılda ortalama 130 bin hektar alana da ellerinin değdiğini anımsatan Çelik," Geçmişte ülkemiz topraklarından yıllık 500 milyon tonu erozyon, toprak kaybında giderken bugün itibariyle 150 bin tona düştü. 2023 hedefinde yıllık toprak erozyonunun 130 bin tonlara düşürmektir ve bunu başaracağız. Bunları ağaçlandırma yaparak, toprak erozyonunu engellemek için çeşitli çalışmalar yaparakazaltacağız.Ülkemiz topraklarını denizlere,sulara akmasını asla istemiyoruz. Bunları yerinde muhafaza etmemiz lazım. Bunun için de başta ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmalarını yapmamız gerekiyor, yapacağız”diye konuştu.

Erozyonu tek başına değerlendirmenin doğru olmadığını aktaran Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ise, “Eğer ekosistem içinde küresel ısınmayı, iklim değişimini engelleyecek veyahut değişimi yavaşlatacak tedbirler almazsanız, yeşil alanları yok edip, oksijen dolaşımını olumsuz etkilersiniz.Buda beraberinde bitki örtüsünün yok olmasıyla birlikte toprak erozyonu ve oradaki canlı hayatın yok olması kaçınılmazdır. Doğal dengeyi nasıl yok etmişsek tersinden işlemle yeniden tesis etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde dünyada bir çok ülkeye örnek olabilecek çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar hem çok önemli hem de çok pahalı. O yüzden bu çalışmaları planlarken, projelendirirkenve uygularken iyi bir teknik donanıma sahip olmanız gerekmektedir. Erozyonun temeli var olan dengeyi korumak ve bozulan dengeyi tekrardan tesis etmektir. Bu bağlamda doğal dengeyi yeniden tesis etmenin çok zor ve uzun bir meşakkat olduğunu unutmamak gerekiyor”diye bilgi verdi.