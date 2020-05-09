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Ekonomi

Toprak analiz desteğinden yararlanmak için LABBİS'e kayıt süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:17:59 -
Toprak analiz desteğinden yararlanmak için LABBİS'e kayıt süresi uzatıldı

ANKARA (AA) - Bitkisel üretime yönelik toprak analizi desteğinden yararlanabilmek için gereken Laboratuvar Bilgi Sistemi'ne (LABBİS) kayıt süresi 1 ay uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bitkisel üretim alanında destek alınması için toprak analizi yapılan parsellere ait koordinat verilerinin LABBİS'e kaydedilmesi amacıyla daha önce 31 Aralık 2019 olarak belirlenen son tarih 31 Ocak 2020 olarak değiştirildi.

Analiz yapılan parsellere destekleme ödemesi için çiftçinin muvafakatinin alınması gerekecek. Tarım takvimi sebebiyle muvafakatname alınamaması halinde, il ve ilçe tahkim komisyonu kararıyla bakanlık il müdürlüklerince desteklemeye esas analizlerin en az yüzde 10'unun örnekleme yöntemiyle çiftçi bazında yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek.

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