Meclis karıştı! AK Parti grubundan fahiş zamlara tepki!

İBB Meclisi’nde mezarlıktan otoparka, şoför eğitiminden sosyal tesis ücretlerine kadar birçok kaleme yüksek oranda zam yapılmasına AK Parti Grubu sert tepki gösterdi. “2024’e göre 5-6 kata çıkan tarifeler var” diyen AK Partili Abdurrahim Güneşdoğdu, bazı zamların “mantık dışı” olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumunda, kent genelinde birçok hizmet kalemine getirilen yüksek oranlı zamlar tartışmalara yol açtı. Saraçhane’de gerçekleştirilen toplantıya Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlık etti.



Mezarlık hizmetleri, otopark ücretleri, sosyal tesis tarifeleri, imar dosyaları, zabıta hizmetleri ve toplu taşımayla ilgili eğitim ücretlerine getirilen zamlar, toplantının ana gündemini oluşturdu.

AK Parti’den Çok Sert Tepki: “Bu zamları mantıkla açıklamak mümkün değil”

Söz alarak komisyondan gelen zam tekliflerini değerlendiren AK Partili Tarife Komisyonu Üyesi Abdurrahim Güneşdoğdu, rakamların kabul edilebilir seviyenin çok üstünde olduğunu vurguladı.

“Haziranda yüzde 30–40 zam yaptınız, şimdi zamlı tarifeleri bir kez daha zamlıyorsunuz”

Güneşdoğdu:

“40 müdürlükten gelen dosyaların 25’ine haziran ayında zaten ciddi zam yapılmıştı. 2024’te 300 lira olan bir hizmet 2025’te 1000 liraya çıkmış, sonra 1250 lira yapılmış; bugün ise sanki yüzde 100 artıyormuş gibi 2500 liraya yükseltiliyor. 2024 Aralık baz alındığında 5-6 kata çıkan kalemler var.”

Skandal Zam: Mezarlıkta Çeşme Suyu Hizmeti 30 Bin TL’den 500 Bin TL’ye

AK Partili Güneşdoğdu, özellikle Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün “çeşme suyu kullanma” tarifesine dikkat çekerek bunun akılla izah edilemeyeceğini belirtti:

2024 Aralık ücreti: 30 bin TL

2025’e geçişte: 60 bin TL

Yeni tarife: 500 bin TL

Güneşdoğdu:

“Bir çeşme 13 ayda nasıl 30 bin liradan 500 bin liraya çıkar? Çeşmeyi altından mı yapıyorlar?”

Toplu Taşıma Şoförü Eğitim Ücretine de Tepki: “Mantıklı değil”

Zam teklifleri arasında yer alan şoförlerin 5 günlük eğitim ücreti olan 15 bin TL de AK Parti grubunun eleştirdiği kalemler arasında yer aldı.

Güneşdoğdu, “Bu rakam enflasyonla da finansal gerçeklerle de açıklanmıyor” diyerek tekliflere katılmadıklarını ifade etti.

CHP’den Savunma: “Talep çok, maliyet yüksek”

CHP’li Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu, yapılan zamların teknik gerekçeleri olduğunu savundu.

Mezarlıklardaki su tarifesine açıklama

Karaoğlu:

“Vatandaş mezar başına su istiyor. Her mezara ayrı hat çekmemiz teknik olarak mümkün değil. Bu fiyatlama, hizmeti vermekten çok bu talebin önlenmesine yönelik.”

Toplu taşıma şoförlerinin eğitimine ilişkin ise UKOME kararlarına işaret eden Karaoğlu, 5 günlük eğitimin zorunlu hale getirildiğini söyledi.

BBP’den de Eleştiri: “Gelişi güzel ve bilgisizce zam”

BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, özellikle mezarlık ücretlerindeki artışları “gelişi güzel, bilgisizce yapılan zam” olarak nitelendirdi ve CHP’nin bu konuda düzeltme yapacağını düşündüklerini söyledi.

İSPARK’a Yüzde 62,5’e Varan Zamlar

Toplantıda ayrıca İSPARK ücretlerine yapılan zamlar da görüşüldü.

Bazı noktalarda yüzde 62,5’e varan oranlarda artış kabul edildi.

35 Milyon Avroluk Dış Krediye Onay

Meclis, “İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi” kapsamında 35 milyon avro dış kredi alınması için belediye başkan vekiline yetki verilmesini ise oybirliğiyle kabul etti.