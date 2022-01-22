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Dünya Toprağından altın fışkıran Sudan'dan Türkiye'ye bomba davet! Merakla bekliyorlar
Dünya

Toprağından altın fışkıran Sudan'dan Türkiye'ye bomba davet! Merakla bekliyorlar

Güney Sudan Madencilik Bakanı Martin Gama Abucha, altın madeni konusunda Türk yatırımcıları ülkelerine beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 15:15:00 -
Toprağından altın fışkıran Sudan'dan Türkiye'ye bomba davet! Merakla bekliyorlar

Başta altın olmak üzere birçok zengin maden kaynağına sahip Güney Sudan'ın madencilik sektörüne Türk yatırımcıları beklediği açıklandı.

 

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Madencilik Bakanı Martin Gama Abucha ile görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Abucha, Mutaf'a, Güney Sudan'ın maden kaynakları konusunda bilgi verdi, Türk şirketlerine yatırım çağrısı yaptı.

Görevine yeni atanan Bakan Abucha'yı tebrik eden Büyükelçi Mutaf, ülkenin başta altın olmak üzere birçok zengin maden kaynağı olduğunu bildiğini, Abucha'nın Türk yatırımcılara yönelik davetini Türkiye'deki muhataplarına ileteceklerini ifade etti.

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