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Gündem Toprağın sahiplerine ‘terörist’ işgalciye ‘yerleşimci’! Zihinlerimizi kelime kelime esir alıyorlar
Gündem

Toprağın sahiplerine ‘terörist’ işgalciye ‘yerleşimci’! Zihinlerimizi kelime kelime esir alıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-11-29 11:10:00 -
Toprağın sahiplerine ‘terörist’ işgalciye ‘yerleşimci’! Zihinlerimizi kelime kelime esir alıyorlar

Yenikait Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Zihinlerimizi kelime kelime esir alıyorlar!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Yenikait Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İsrail-Filistin savaşına yönelik algı oyunlarına dikkat çekti.

İşte o yazı...

Ne kadar masum yaklaşıyorlar..

İfadeleri, kavramları nasıl da, ideolojik saplantılarına hizmet edecek şekilde, esir alıyorlar..

Medyadaki satılık kalemler aracılığı ile, nasıl da zihinlerimizi iğdiş ediyorlar..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zaman zaman bizler dahi, tüm hassasiyetimize rağmen, yanlış kullanıma alet oluyoruz..

PKK teröründe sıklıkla yaşadığımız kavramların içinin boşaltılıp, teröre destek verir tarzda bilinçli yapılan dil üzerinden operasyon..

“Terörist”ler için getirilen “gerilla” güzellemesi..

Zihinlerde teröristlere sıcaklık duyulması için yapılan zihin işgali..

Şimdi İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarında da tekrarlanıyor..

Bu kapsamda sorayım..

Rehine mi?

Yoksa esir mi?

Hangisini kullanalım.

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

şüayıp

Avrupan ın vicdanı,namusu ,adaleti, utanması kalmadı,sermayeleri yalan iftira haksızlıktır

Asim keskin

Esir alınan zihin sizin zihniniz ey akit. Bu terimleri, hiç üzerinde düşünmeden en çok kullanan sizsiniz.
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