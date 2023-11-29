Toprağın sahiplerine ‘terörist’ işgalciye ‘yerleşimci’! Zihinlerimizi kelime kelime esir alıyorlar

Yenikait Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İsrail-Filistin savaşına yönelik algı oyunlarına dikkat çekti.

İşte o yazı...

Ne kadar masum yaklaşıyorlar..

İfadeleri, kavramları nasıl da, ideolojik saplantılarına hizmet edecek şekilde, esir alıyorlar..

Medyadaki satılık kalemler aracılığı ile, nasıl da zihinlerimizi iğdiş ediyorlar..

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Zaman zaman bizler dahi, tüm hassasiyetimize rağmen, yanlış kullanıma alet oluyoruz..

PKK teröründe sıklıkla yaşadığımız kavramların içinin boşaltılıp, teröre destek verir tarzda bilinçli yapılan dil üzerinden operasyon..

“Terörist”ler için getirilen “gerilla” güzellemesi..

Zihinlerde teröristlere sıcaklık duyulması için yapılan zihin işgali..

Şimdi İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarında da tekrarlanıyor..

Bu kapsamda sorayım..

Rehine mi?

Yoksa esir mi?

Hangisini kullanalım.

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