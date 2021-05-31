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Gündem Toprağa gömülü 25 kilo eroin ele geçirildi
Gündem

Toprağa gömülü 25 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir şahsa ait bahçede yapılan aramalarda, toprağa gömülü vaziyette 25 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 23:57:00 -
Toprağa gömülü 25 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 31.05.2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Bölük köyünde 1 şahsa ait bahçede yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette; 25.000 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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