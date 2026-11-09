Toprağa destek üreticiye güç Gebze’nin bereketine sahip çıkılıyor

Sanayisi ve üretim gücüyle öne çıkan Gebze, kırsal mahallelerindeki tarımsal üretimi de güçlü bir değer olarak görüyor. Gebze Belediyesi, çiftçinin tarladaki emeğinden ürünün sofraya ulaşmasına kadar uzanan süreçte verdiği desteklerle üreticinin yanında yer alıyor.

İlçenin kırsal mahallelerinde toprağa emek veren çiftçiler, kentin üretim gücünün önemli bir parçasını oluşturuyor. Gebze Belediyesi de tarımsal üretimin korunması ve sürdürülebilirliği amacıyla farklı dönemlerde hayata geçirdiği çalışmalarla üreticilere destek oluyor.

Çiftçiyle Aynı Sahada

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kırsal mahalle ziyaretlerinde çiftçilerle bir araya gelerek üreticilerin çalışmalarını yerinde takip ediyor. Tarlalarda ve seralarda üreticilerle buluşan Başkan Büyükgöz, zaman zaman hasat çalışmalarına da katılarak çiftçilerin emeğine ortak oluyor.

Kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükgöz, üreticilerin talep ve beklentilerini de doğrudan dinliyor. Böylece tarıma yönelik çalışmalar üretimin yapıldığı sahada şekilleniyor.

Üretimin Yükünü Hafifleten Destekler

Gebze Belediyesi’nin çiftçilere yönelik çalışmalarında doğrudan üreticiye ulaşan destekler önemli bir yer tutuyor. Fide desteğinin yanı sıra üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik mazot, branda, naylon ve farklı tarımsal destekler de sağlanıyor.

Başkan Büyükgöz bu desteklerdeki amacın; çiftçinin üretim sürecindeki yükünü hafifletmek, toprağın boş kalmasının önüne geçmek ve kırsal mahallelerde üretimin devamlılığına katkı sunmak olduğunu belirtiyor.

Tarladan Sofraya Uzanan Destek

Üreticinin desteklenmesinin yanı sıra, yetiştirilen ürünlerin tüketiciyle buluşabileceği alanların oluşturulması da Gebze Belediyesi’nin tarım çalışmalarında önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen Güzide Köy Mahsulleri Pazarı, kırsal mahallelerde yetiştirilen ürünlerin doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşmasına imkan sağlıyor. Böylece Gebzeli çiftçiye ürününü değerlendirebileceği bir satış kanalı oluşturulurken, Gebzelilerin de yerel üretime doğrudan ulaşması hedefleniyor.

Gebze’nin Tarım Vizyonu Büyüyor

Gebze Belediyesi’nin tarıma yönelik yaklaşımı bugün yerel desteklerin de ötesine taşınıyor. Gebze’nin tarım alanındaki çalışmalarının uluslararası düzeyde temsil edilmesi amacıyla AGRİCİTİES – Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği bünyesinde yürütülen çalışmalar da bu vizyonun önemli parçalarından biri.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün AGRİCİTİES Denetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte Gebze, tarım ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda da söz sahibi konuma geldi.

Tarımın geleceği, sürdürülebilir üretim, gıda güvenliği ve yerel yönetimlerin tarımsal kalkınmadaki rolü gibi başlıklar, Gebze’nin tarım vizyonunun önemli gündemleri arasında yer alıyor.

Çiftçiye çok yönlü destek

Gebze Belediyesi’nin çiftçilere yönelik çalışmaları, üreticinin yanında olmayı yalnızca belirli bir güne veya tek bir destek programına bağlı olmayan bir anlayış olarak ortaya koyuyor.

Kırsal mahallelerde çiftçiyle buluşan, üretime yönelik destekler sağlayan, yerel ürünlerin tüketiciyle buluşmasına imkan sunan ve tarımı uluslararası platformlarda da gündemine taşıyan Gebze Belediyesi, toprağa emek veren üreticinin yanında olmayı sürdürüyor.