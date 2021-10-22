Toplumun yarısına hakaret eden provokatöre ödül gibi ceza! Provokasyona kaldığı yerden devam

"Pucca" takma adıyla bilinen uyuşturucu meraklısı provokatör sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, toplumun yarısını hedef aldığı paylaşıma 5 aylık bir hapis cezası verildi.

Ödül gibi ceza!

Yaptığı provokasyonlara karşılık ödül gibi bir ceza alan Pınar Işık isimli provokatör, sosyal medya hesabından yaptığı "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum…" paylaşımı nedeniyle 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezası aldı.

Utanmadan provokasyonuna devam etti

Işık, aldığı cezaya rağmen provokasyonuna devam etti ve Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Zaytung haberi gibi olacak ama erkeklere hakaret ettiğim için 5 ay hapis cezası aldım! Kıyaslamaktan nefret ediyorum, bu kadar kadın cinayeti varken ciddi misiniz siz ya, erkeğe hakaret mi? Dünyanın en saçma davalarında ilk ona girer yemin ederim. İşin diğer kısmı, her seferinde uyarmamıza (?) rağmen dava dosyasına tweetin sonunu anlamadığımız bir şekilde 'erkeklerden hoşlanmıyorum' diye yazdılar. Umarım bu işin sonunda erkeklerden hoşlanıp hoşlanmadığımdan emin olmak için bana bilirkişi atamazlar. Başıma ne geldiyse erkekler yüzünden geldi! Erkeklere hakaret ne böyle nasıl kırılganmışsınız meğer."

Pucca isimli provokatör kimdir, gerçek adı ne?

Skandal paylaşımların sahibi Pucca'nın asıl ismi Selen Pınar Işık. 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka doğumlu. Karşıyaka Kız Lisesi'nden mezun olan Pucca Üniversiteyi Ankarada okudu.

Provokatif paylaşımlarıyla tepki çekiyor

Daha önce uyuşturucu operasyonu kapsamında da gözaltına alınan sözde fenomen Pucca, imza attığı provokatif paylaşımlarıyla biliniyor. Pucca, seçim döneminde "ayakkabı kokusu ülkeden gidecek" diyerek seçmeni aşağılamıştı.

Darbe çığırtkanlığı yapmıştı

Seçim sonrası hezimeti yaşayan Pucca, bu kez yaptığı "Pinochet" paylaşımıyla darbe çığırtkanlığı yapmış ve tepkileri bir kez daha üzerine çekmişti.

Uyuşturucuyu özendiriyor

Pucca'nın "otçu kafası"yla attığı paylaşımları da dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarla adeta uyuşturucu merakını gözler önüne seren Pucca, bununla da kalmayıp takipçilerini de özendiriyor.

Otçu Pucca'yı kim fenomen yaptı?

Peki sosyal medyada "fenomen" olarak kabul edilen Pucca, imza attığı provokatif siyasal paylaşımlara ve uyuşturucu merakına rağmen kimler tarafından nasıl meşhur edildi?

Aydın Doğan döneminde Hürriyet'te köşe yazarlığı

Hürriyet gazetesinde köşe yazarı olan Pucca, Aydın Doğan döneminde Elele dergisinde yazdı. "Sosyal medya fenomeni" Pucca'nın gazeteyle ilişiği "sosyal medya hesaplarından reklam alması" sebebiyle kesilmişti.

TV programlarında şişirildi

Pucca lakaplı Pınar Karagöz'ü "fenomen" eden isimlerden birisi de uzun yıllar Doğan Medya kanallarında programlar yapmış olan Okan Bayülgen. Bayülgen, özel bir TV kanalında Pucca'yı ağırlayarak reklamını yapmış ve darbe çığırtkanlığı yapan, uyuşturucu merakını sık sık dile getiren bu ismi milyonların gözün önünde parlatmıştı.

Reklam filmleriyle desteklendi

TV programlarına çıkmakla kalmayan Pucca, aynı zamanda reklam ajansları tarafından çeşitli projelerde yer verilerek de "fenomen" edildi. Reklam filmlerinde oynatılan Pucca, tepki çeken birçok skandal hareketi görmezden gelinircesine adeta parlatıldı, meşhur edildi.

Ödüller verildi

TV programları ve reklamlarla görünürlüğü artırılan Pucca; aynı zamanda verilen ödüllerle de parlatılıyor. Pucca, 4.Medya ve Sanat Ödüllerinde "En Beğenilen Sosyal Medya Fenomeni" ödülünü almıştı.