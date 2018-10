Toplumsal tahrifatın kısa özeti... "Kariyer planı: Zengin koca"

Sosyal medyanın toplumsal tahrifatı, özellikle gençler üzerinde büyük etki uyandırdı. Gençlerin videolarda izledikleri hayatı gerçek sanması ve kendi yaşantısını aslında yalan olan bir rol modele göre planlaması, yeni nesil üzerindeki en büyük tehlikelerden biri olarak görülüyor. Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan sanal dünyanın yol açtığı yansımaları Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler kaleme aldı.

"Toplumsal bozulmanın kötü kişisi kim?" başlıklı yazısında Böhürler, "Hiçbir kısıtlaması olmayan bir çok mesaj veren kaynağı ile karşı karşıyayız. Hele de gençler. Bunların izleyicileri de yine toplum. Kimini beğeniyor kimini beğenmiyor. Ve bence asıl “bozulma “ dediğimiz şey burada daha yoğun yaşanıyor. Çünkü izlediğimiz hayatlar, instagram, youtube karakterleri bizimle paylaştıklarıyla kendilerine bir dünya çizseler de, -mış- gibi yapsalar da gerçek kişiler. Onlarla çok daha kolay özdeşleşebilir, rol model örnek alabiliriz." ifadelerine yer verdi.

"Bugünlerde sıkça duyduğu söylene söylene normalleştirilen bir kariyer modeli var." diyen Böhürler, yazısını böyle tamamladı:

Kariyer planı: Zengin koca

"Zengin koca, lüks bir hayat, özel uçaklar, zengin kocanın parasıyla ya da çevresiyle yol alınan bir kariyer ve de zengin kocadan yapılan bir çocuk… Elbette bu yolda başarılı olmak için kişisel beceriye de ihtiyaç var. Malum zengin kocaya sahip olmak öyle kolay değil. Bir çoğu zenginleşmeden evvel kendilerine bir hayat kurmuşlar, eş, çocuk ve bir aileleri var. Bu aileden kopartıldıktan ya da koptuktan sonra zengin kariyer koçu olarak hayatlarına girebilir.

"Değerler" sorgulaması yapmadan normalleştiriyor

Efenim son zamanlarda gençlerin, üzerinde instagramda kendilerini daha çok gösteren, milyonlarca takipçisi olan bu karakterlerden çok etkilendiğini görüyorum. Hem de kurmaca değil gerçek. Yediği içtiği ile masalsı bir hayatı “değerler” sorgulaması yapmadan normalleştiriyor. Niye genç kızlar okuyup, meslek sahibi olsun? Hele de çalışarak emeğiyle bir yerlere gelmeye çalışsın ki! Kolay bir kariyer modeli önlerinde duruyor. Hem de tüm cazibesi ve masalsı şatafatıyla. Her kişisel hikayeyi normalleştirip önümüze bir örnek olarak sunan yeni iletişim biçimleri dururken aile değerlerini korumak duygusuyla dizilerle uğraşmanı anlamı yok. Gerçek elimizin altındaki telefonlarımızda her an bizimle. Kahvaltı ederken de çocuğunu severken de!"