Aylık 5 Milyon Lira maaşa çalışan yok!

İş gücü krizi dünya genelinde sıkıntı yaşarken bazı ülkeler daha derin etkileniyor. Kritik sektörlerde sunulan aylık 5 milyon lirayı aşan maaş teklifleri bile çalışan bulmakta artık ABD'de zorlanıyor.

ABD’de yaşanan iş gücü krizi şaşkınlık yaratıyor. Aylık 5 milyon lirayı aşan maaş tekliflerine rağmen binlerce pozisyon boş kalıyor. Otomotivden acil servislere kadar kritik sektörlerde kimsenin çalışmak istememesi, “Bu maaşa neden eleman yok?” sorusunu gündeme taşırken, uzmanlar sorunun temelinde gençlerin mavi yaka mesleklerden uzaklaştığı ve artık gençlerin “ellerini kirletmek istememesi” nedeninin çok etkili olduğunu vurguluyor.

FORD CEO’SU AÇIKLADI: 5 BİN KİŞİLİK KADRO BOŞ KALDI

Otomotiv devlerinden Ford’un CEO’su Jim Farley, ülkede yaşanan çalışan bulma krizini gözler önüne seren açıklamalar yaptı. Farley, Ford bayilerinde çalışmak üzere yıllık 120 bin dolara (yaklaşık 5,2 milyon TL) varan kazanç sağlayacak 5 bin mekanikçi aradıklarını, ancak bu pozisyonları dolduramadıklarını söyledi.

Bu rakam, ABD’deki ortalama maaşın neredeyse iki katı olmasına rağmen başvuruların yok denecek kadar az olması, iş gücü krizinin ne kadar derin olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

SADECE OTOMOTİV DEĞİL: TESİSATÇI, ELEKTRİKÇİ

Farley’e göre sorun yalnızca otomotiv sektörüyle sınırlı değil. ABD genelinde: Acil servis hizmetleri, Yük taşımacılığı, Fabrika işçiliği, Tesisatçılık,Elektrikçilik gibi hayati alanlarda 1 milyondan fazla açık pozisyon bulunuyor. Tam donanımlı atölyeler ve tesisler olmasına rağmen çalışacak nitelikli usta bulunamıyor.

MAAŞ YÜKSEK AMA ZİRVE İÇİN SABIR GEREKLİ

Peki bu kadar yüksek ücretlere rağmen neden kimse başvurmuyor?

Uzmanlara göre en büyük neden, yüksek maaşa ulaşmanın uzun yıllar sürmesi. Çoğu mekanikçi saatlik değil, yaptığı işin hızına göre ücret alıyor. Bu da 100 bin dolar ve üzeri maaşların genellikle yalnızca deneyimli ustalara nasip olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca bu mesleklerde uzmanlaşmak için gereken 5 yıl ve üzeri eğitim süresi, gençlerin bu alanlardan uzak durmasına yol açıyor.

SABREDEN KAZANIYOR

Ohio’da yaşayan 39 yaşındaki teknisyen Ted Hummel, bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri. Modern araçların en karmaşık sistemlerinden biri olan şanzımanlar konusunda uzmanlaşan Hummel, bugün yıllık yaklaşık 160 bin dolar kazanıyor.

Ancak Hummel, bu seviyeye gelmenin kolay olmadığını vurguluyor. 2012 yılında mesleğe başlayan deneyimli teknisyen, 100 bin dolar barajını aşmasının 10 yıldan fazla sürdüğünü belirtiyor.

Günümüzde nitelikli işçiler için başlangıç maaşları yıllık 42 bin dolar civarında. Genellikle 8 yıl deneyim veya staj istenirken, üniversite diploması şart koşulmuyor.