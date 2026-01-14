Bacak ağrısı bel fıtığı sanılıyor ama… Kalçadan bacağa vuran ağrının sebebi bu olabilir

Bacakta başlayan ağrı bir anda kalçaya yerleşip aşağı doğru yayılıyorsa, pek çok kişinin aklına ilk olarak bel fıtığı geliyor. Ancak bu tablo her zaman belden kaynaklanmıyor. Medicana Konya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yaşar Karataş, siyatik sinirin seyri boyunca herhangi bir yerde sıkışması ve zarar görmesi ile kalçada ve bacakta meydana gelen ağrıya toplumda sıkça karşılaştığımız şekliyle siyatik adı verildiğini ve siyatik ağrısına uyuşma, karıncalanma ile bacakta güç kaybının da eşlik edebileceğini belirtti.

Bel bölgesindeki ağrının sebebi nedir?

Bel bölgesinden çıkan sinirlerin birleşmesiyle oluşan ve kalçadan bacağa kadar uzanan vücutta bulunan en kalın ve en uzun seyirli sinir olan siyatik sinir, bacağın algılama ve hareket işlevlerini yerine getiriyor. Siyatiğin en sık karşılaşılan sebepleri arasında sinir köklerinin bel omurgasından çıkarken sıkışmasına neden olan bel fıtığı, omurilik kanal darlığı ve bel kayması yer alıyor. Medicana Konya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yaşar Karataş, bunun dışında nadiren omurga enfeksiyonları, kırıkları ve tümörlerinin de siyatik ağrısına neden olabileceğine dikkat çekti.

Piriformis sendromu bel fıtığı ile karıştırılabilir

Bazen psikosomatik yani tıbbi olarak açıklanamayan duygu durumundan kaynaklanan rahatsızlıklar da bacak ağrısı şeklinde kendini gösterebiliyor. Ancak psikosomatik ağrılara baş dönmesi, bulantı, çarpıntı, mide rahatsızlıkları, nefes almada güçlük hissi eşlik ediyor. Siyatik sinirin omurga dışında sıkışmasına neden olan ve bazen gözden kaçabilen önemli bir sebebinin de piriformis sendromu olduğunu belirten Op. Dr. Yaşar Karataş, "Bu sendrom hastada yaptığı bulgular benzerliği dolayısı ile bel fıtığı ile karışabilir. Piriformis kalçada bulunan kuyruk sokumundan uyluk kemiğine uzanan derin yerleşimli bir kastır. Bu kasın altından siyatik sinir geçer. Zorlama, travma, kasın kendisinde ya da çevresindeki dokularda iltihaplanma, uzun süre oturma gibi sebeplerle bu kasta gerginlik, ödem gelişebilir. Bu durumda altındaki siyatik sinirde sıkışma meydana gelir. Siyatik sinirin baskıya uğraması ile kalçada ve sıkışan taraftaki bacak arka yüzünde ağrı, uyuşukluk meydana gelir. Hastalarda oturmaya karşı tahammülsüzlük olur ve merdiven çıkmada zorluk olabilir'' dedi.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Tanının esas olarak hastanın anlattığı hikaye ve fiziksel muayene ile konduğunu, radyolojik incelemeler ve sinir iletim çalışmalarının sadece klinik bulguları destekleyici sonuçları ortaya koyabileceğini ifade eden Op. Dr. Yaşar Karataş, "Fiziki muayenede amaç özellikle bu kasın gerginliğini artıran manevralarla bulguları ortaya çıkarmaktır. Hasta ağrılı tarafı üste gelecek şekilde yan yatırılır. Uyluk kalça ekleminden ve bacak diz ekleminden bükülerek kalça eklemi içe doğru çevrilir. Bu manevra ile ağrı ortaya çıkar ise test pozitiftir ve tanı bu şekilde doğrulanabilir" ifadelerini kullandı.

Piriformis sendromunun tedavisinde ilk olarak kısa süreli istirahat önerileceğini belirten Op. Dr. Yaşar Karataş, dinlenme ile tam iyileşme sağlanmaz ise tedaviye antienflamatuvar ilaçlar ve B grubu vitamin takviyeleri ilave edilebileceğine dikkat çekti. Karataş, "İlaç tedavisinin yanında germe hareketlerini içeren fizik tedavi modaliteleri uygulanabilir. Bunun yanında kas içerisine ya da sinir etrafına yapılan kortizon denilen steroid enjeksiyonu da tedavinin önemli bir parçası olarak hekimler tarafından tercih edilmektedir. Piriformis kasına yapılan yaygın adıyla botoks olarak bilinen botulinum enjeksiyonları da tedavilerde yer bulmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Tedavilerde yanıt alınamıyorsa cerrahi tedavi düşünülmeli"

Tüm bu ameliyat dışı tedavilere yanıt alınamayan durumlarda cerrahi tedavinin düşünülmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Yaşar Karataş, kasları kuvvetlendirici egzersizler yapmanın önemli olduğunu ifade ederek, "Otururken, ayakta dururken ya da araç kullanırken duruşa dikkat etmek; yerden eşya alırken çömelme hareketini kullanmak; uzun süreli oturmak gerekirse bunu molalı bir şekilde yapmak gerekmektedir" diye konuştu.