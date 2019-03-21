Toplumsal cinsiyet eşitliği zırvalığı tam gaz devam ediyor!

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Türk milletinin milli ve manevi değerleriyle asla bağdaşmayan 'eşcinsel sapkınlığı' meşrulaştırma çabaları son yıllarda iyice ayyuka çıktı. Uluslararası kuruluşlar tarafından fonlanan LGBTİ tarzı oluşumlar Türkiye’de gençliği hedef alırken alttan alta da sinsi bir çalışma yürütülüyor.

MEB’in okullarda hayata geçirdiği "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (ETCEP)" projesi gelen tepkiler üzerine iptal edilmişti. Bu süreçte yeniakit.com.tr çok sayıda habere imza atmış ve projenin asıl amacını deşifre ederek aileleri ve yetkilileri uyarmıştı.

Aymazlık devam ediyor!

Gençleri 'cinsiyet eşitliği' adı altında cinsiyet bunalımına sokarak eşcinselliğe yönlendiren 'Toplumsal Cinsel Eşitliği' zırvası tamamen sona erdirilmedi.

Erzincan Valiliği "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu" tarafından alınan karar gereği müdürlük bünyesinde görev yapan tüm erkek personele verilmesi planlanan seminerde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ konusuna da yer verildiği görüldü. Seminerde eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya yönelik ortaya atılmış olan "Toplumsal Cinsiyet eşitliği" konusunda rehber öğretmen Meryem Atalay konuşacak.

Erzincan Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm resmi ve özel ilkokul ve ortaokul müdürlüklerine gönderilen bildiride, 26 Mart'ta valilik bünyesinde düzenlenecek olan seminere ortaokul ve ilkokullarda görevli tüm erkek personelin katılımı istendi.

İşte o bildiri;

Bir de müftülük binasında düzenlenecek!

MEB’in uygulamaktan vazgeçtiği, eşcinsellik sapkınlığının kamufle edilerek sunulduğu bu aymazlığın Erzincan Müftülüğü’nün konferans salonunda yapılacak olması ise ayrı bir rezalet olarak kayda geçti.

MEB iptal etmişti

Eşcinselliği meşrulaştırma projesinin bir parçası olan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" zırvası 2014-2016 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda da uygulanmış ancak gelen tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un göreve gelmesiyle iptal edilmişti.

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