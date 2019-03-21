0553 313 94 23

Toplumsal cinsiyet eşitliği zırvalığı tam gaz devam ediyor!

Türk gençliğini cinsiyet bunalımına sokup ‘eşcinsel’ sapkınlık batağına sürüklemeyi amaçlayan 'Toplum Cinsiyet Eşitliği' zırvası tepkilere rağmen tam gaz devam ediyor. Son olarak MEB’in iptal ettiği proje Erzincan Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde verilecek olan seminerde program konusu oldu.

21 Mart 2019 Perşembe 11:42
Toplumsal cinsiyet eşitliği zırvalığı tam gaz devam ediyor!

 yeniakit.com.tr  özel haber  

Türk milletinin milli ve manevi değerleriyle asla bağdaşmayan 'eşcinsel sapkınlığı' meşrulaştırma çabaları son yıllarda iyice ayyuka çıktı. Uluslararası kuruluşlar tarafından fonlanan LGBTİ tarzı oluşumlar Türkiye’de gençliği hedef alırken alttan alta da sinsi bir çalışma yürütülüyor.

MEB’in okullarda hayata geçirdiği "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (ETCEP)" projesi gelen tepkiler üzerine iptal edilmişti. Bu süreçte yeniakit.com.tr çok sayıda habere imza atmış ve projenin asıl amacını deşifre ederek aileleri ve yetkilileri uyarmıştı.

Aymazlık devam ediyor!

Gençleri 'cinsiyet eşitliği' adı altında cinsiyet bunalımına sokarak eşcinselliğe yönlendiren 'Toplumsal Cinsel Eşitliği' zırvası tamamen sona erdirilmedi.

Erzincan Valiliği "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu" tarafından alınan karar gereği müdürlük bünyesinde görev yapan tüm erkek personele verilmesi planlanan seminerde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ konusuna da yer verildiği görüldü. Seminerde eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya yönelik ortaya atılmış olan "Toplumsal Cinsiyet eşitliği" konusunda rehber öğretmen Meryem Atalay konuşacak.

Erzincan Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm resmi ve özel ilkokul ve ortaokul müdürlüklerine gönderilen bildiride, 26 Mart'ta valilik bünyesinde düzenlenecek olan seminere ortaokul ve ilkokullarda görevli tüm erkek personelin katılımı istendi.

İşte o bildiri;

Bir de müftülük binasında düzenlenecek!

MEB’in uygulamaktan vazgeçtiği, eşcinsellik sapkınlığının kamufle edilerek sunulduğu bu aymazlığın Erzincan Müftülüğü’nün konferans salonunda yapılacak olması ise ayrı bir rezalet olarak kayda geçti.

MEB iptal etmişti

Eşcinselliği meşrulaştırma projesinin bir parçası olan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" zırvası 2014-2016 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda da uygulanmış ancak gelen tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un göreve gelmesiyle iptal edilmişti.

yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:43
  1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (ETCEP)
  2. Erzincan Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  3. Meryem Atalay
  4. seminer

YORUM YAZ

  • ihsanihsan11 dk önce
    meb bakanı bu Erzincan müdürnü görevden niye almıyorsun
  • Celil uağmuroğluCelil uağmuroğlu24 dk önce
    Şimdi buları tartışmaya gerek gerek ,,Seçimden sonra bu gibi konuları bir Vatandaş görevi olarak kesinlikle üstüne düşmemiz gerekir,,bunların akıl docaları biri içimizde bağlantıları dışarıda,,,,,,,kusura bakmayın ben Arapcayı Ana dilim gibi biliyorum Din hocalarımız,İlahiyetçilerimiz,,Müftülerimiz hele hele Cami hocalarımız tahta kafalılar öğle hata yapıyorlar okuma,Kura tefsirinde yanlışlıklar yapıyorlar zaten Camıde Vatandaşlarımız kimi telefona bakıyor kimi yatıyor,,kimisi yanındaki iyle sohbet ediyor,,DİN BİZİ TOPLUMUN,,DEVLETİN VE MİLLETİN BEL DİREĞİDİR BU BİTERSE BİZLERDE BİTERİZ,,GAVURLARA KIZMAYALIN BİZDE ÖYLE İNSANLAR VAR GAVURDAN VİN BETER ÖNCE KENDİMİZİ SORGULAMAMIZ GEREK,,Vesselam,,
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 26 dk önce
    İSLAMDAN UZAK YAŞAYAN BİZ MÜSLÜMANLARIN BOŞ BİR TENEKE GİBİ YETİŞTİĞİMİİZ VE YETİŞTİRDİĞİMİZ NESİLLERİN SONUCU BUDUR ALLAHCC TEZ ZAMANDA UYANDIRA BİZLERİ BİZLER DİNSİZLERİN KENDİ İDEALLERİNDEKİ SAMİMİYETİ KENDİ KUTSALLARIMIZDA GÖSTERİP SAHİP ÇIKMAZSAK ALLAHCC HUNUN KİTABINA RESÜLÜNE EMİR VE YASAKLARINA İÇTENLİKLE SAMİMİYETLE SARILMAZSAK VALLAHİ SONUMUZ PERİŞANLIK ALLAHCC İÇİN YAŞAYAN ÖĞRENEN ÖĞRETEN RESULÜNÜN YOLUNDAN GİDEN İLİM BİLİM PEŞİNDEN ALLAHCC İÇİN GİDEN ÇALIŞKAN İNSANLIK ALEMİNE VE MÜSLÜMAN ÜMMETİNE MÜSLÜMAN TÜRKİYEYE YAKIŞAN BİR NESİL YETİŞTİRMELİYİZ ALLAHCC YARDIM EDER İNŞAALLAH.
  • AbdullahAbdullah38 dk önce
    Degerler egitimini iptal ettiren zihniyet, sapkinligin önünü açmak istiyor. Hele ki muftuluk konferans salonunda olmasi, tam bir fiyasko. Yaziklar olsun

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Usta reklamcılar Egeli iletişimciler ile buluştu
  1. Usta reklamcılar Egeli iletişimciler..
  2. İstihdam seferberliği İznik’te..
  3. Bakan Soylu’dan depremzedelere müjde
  4. Down sendromlu sporcu madalyaya doymuyor
  5. Down sendromlu çocuklardan deprem..
  6. Malatya Yeşilyurt Belediyespor..
  7. Down Sendromu Farkındalık yürüyüşü..
  8. Öğrenciler sahillerde çöp topladılar
  9. 55 yaşındaki kadın çocuklarının..
  10. (Özel) CHP’li belediyenin yaptığı..
  11. GAÜN’de Çanakkale konferansı
  12. Dağ yöresi Bozbey’i bağrına bastı
  13. TMSF Başkanı duyurdu! İşte FETÖ'nün..
  14. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
  15. Başkan Çelik belediye şantiyelerinde..
  16. "Türkiye onurlu bir duruş sergiledi"
  17. Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
  18. İl Müdürü Yıldız, koltuğunu Sudenur..
  19. Tarihi Milli Eğitim Müdürlüğü binası..
  20. Başkan Aktepe’den meclis üyelerine..
  21. "Türk İşi Dondurma", İngiliz basınına..
  22. Başkan Can, istişare ve değerlendirme..
  23. KOBİGEL destekleri ESO’da açıklandı
  24. Döviz hesapları faizinden kesinti..
  25. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi..
  26. Futbol Altyapı Gelişim Projesi..
  27. Down Sendromulu gencin davul şovu
  28. Uzun: “20 bin kişinin üzerimde yükü..
  29. Uber davası sonrası taksi plakalarında..
  30. Forum Magnesia’dan tüm çocuklara davet
D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

Günün Karikatürü

21 Mart 2019
Türkiye'den Çin hamlesi!
Türkiye'den Çin hamlesi!
Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!