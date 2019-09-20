Toplumsal bağışıklık için aşı oranı yüzde 95 olmalı

Ankara

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Halk Sağlığı Enstitüsü Sağlık Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sarp Üner, halk sağlığının korunması için aşılama yüzdesinin yaklaşık yüzde 95 seviyesinde olması gerektiğini, okullarda uygulanan aşıların toplumsal bağışıklığın kazanılmasında önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Üner, yaptığı açıklamada, en önemli halk sağlığı sorunlarından birinin “toplumsal bağışıklık” olduğunu söyledi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer çalışanlar ile toplumun büyük bir bölümünün bir arada olacağı okulların da halk sağlığının korunması açısından önemli müdahale alanlarından biri olduğunu ifade eden Üner, “Öğrencilerin sağlığını değerlendirmek, korumak ve geliştirmek için yapılan çalışmalar olarak tanımlanabilen ‘okul sağlığı’ hizmetleri içerisinde aşılama halk sağlığı müdahalelerinin en başarılı olduğu alanlardandır” diye konuştu. Üner, milyonlarca çocuğun yaşamını kurtaran ve engelli kalmalarını önleyen aşıların da enfeksiyon hastalıklarının ve komplikasyonlarının önlenmesinde en etkili yöntemlerinin başında geldiğini vurguladı.