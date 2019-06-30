0553 313 94 23

Topluma zehir kusan Ekşi Sözlük kapatılsın

Toplum ahlakını dinamitleyen Ekşi Sözlük adlı çöplük sitede yer alan zıvanalıklara her gün bir yenisi eklenirken, hukukçular bu ve bunun gibi sitelerin kapatılması gerektiğini işaret etti.

30 Haziran 2019 Pazar 10:00
Topluma zehir kusan Ekşi Sözlük kapatılsın

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Kimliklerini gizleyerek aldıkları anonim hesapların rahatlığıyla adeta espiyonaj elemanı gibi yazılar kaleme alan interaktif sözlük kullanıcılarına yaptırım uygulanması yönünde hukukçulardan çağrıda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında mütedeyyin camiaya saldıran kimliksiz kalemler son olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a iftira atarak seçim öncesi manipülasyon yapmışlardı. Açtıkları başlıklarla yüce dinimizin emir ve yasaklarıyla dalga geçenler, bugüne kadar hiçbir hukuki engelle karşılaşmamanın verdiği küstahlıkla iyice zıvanadan çıktı. Hukukçular ise Ekşi Sözlük başta olmak üzere benzer interaktif yapılanmaların genç kuşaklara büyük zarar verdiğini belirterek, kapatılması gerektiğine işaret etti.

Hukukçu Necip Kumandan, “Ekşi Sözlük, her defasında delilsiz ve somut bir veriye dayanmadan kişilerin haklarına saldırıyor. Bu minval üzere yasal yaptırım şart. Hem de zaruri. En son Berat Albayrak ile ilgili ortaya attıkları çirkin iftira ortada. Hem de seçime iki gün kala. Bunlar kasıtlı yapılan şeyler. Gençler çok fazla takip ediyor bu tarz siteleri ve etki altında kalıyor. Ekşi Sözlük, toplumun değer verdiği kişileri itibarsızlaştırma amacındadır” ifadelerini kullandı. İnteraktif sözlüklerin değerlerimize de düşmanlık sergilediğini kaydeden Kumandan, “Türkiye bir hukuk devletidir ve hukuk gerekeni yapacaktır. Ekşi Sözlük değerlerimize de bilerek isteyerek ağır hakaretlerde bulunmaktadır. Bu saldırıların kabul edilebilir yanı yok. Bu tür sitelerin kapatılması elzemdir” şeklinde konuştu.

Mesnetsiz bilgi kaynakları

Avukat Ali Osman Bağırgan da, söz konusu sitelerin gençler tarafından yoğunlukla takip edildiğini belirterek, “Delilsiz ve mesnetsiz paylaşılan bilgiler, aynı görüşteki kişiler tarafından köpürtülmekte. Siteleri takip edenler de bunu gerçek sanmakta. Bunun meydana getirdiği bilgi kirliliğinin önüne mutlaka geçilmelidir” dedi. Ekşi Sözlükteki mukaddesat düşmanlığına da değinen Bağırgan, “Sol frame dedikleri başlıkların büyük kısmında İslam düşmanlığı yapılıyor. Halkın ekseriyetinin değerlerine adeta kin kusuluyor. Devletin ilgili birimleri harekete geçmeli ve hukuki olarak yapılması gerekeni yapmalıdır” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:00
  1. İstanbul
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. interaktif sözlük
  4. mütedeyyin camia
  5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  6. Ekşi Sözlük
  7. Hukukçu Necip Kumandan
  8. Avukat Ali Osman Bağırgan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı
    1. Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı
    2. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    3. (Özel) Orta Asya’nın 5 bin yıllık halı..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’da Ara..
    5. Trump: Türkiye’ye haksızlık yaptık
    6. Evde bakım hizmeti mutlu ediyor
    7. Sürat yapan 411 araca 113 bin lira..
    8. Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni..
    9. Topluma zehir kusan Ekşi Sözlük..
    10. Leylek yavruları uçuşa hazırlanıyor
    11. Oran erkeklerde daha fazla! O..
    12. Kocaeli'de denizde kaybolan kişinin..
    13. Suriye sınırında hareketlilik!
    14. Dolmuşta hırsızlık yaptı, "Tövbe..
    15. Bayburt’ta Atatürk anıtı tekrar yerine..
    16. Önce saçını yaptırdı sonra ücret..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    18. Sıcak havalarda artan boğulma..
    19. Okulun bilgisayarlarını çalan şahıs..
    20. Yeniden RP: Seçmen yetkiyi süreli..
    21. Gözleri görmeyen Berna Kuran’ı Kerim’i..
    22. Suriye sınırındaki birliklere askeri..
    23. Portekiz’den Yedikule Hayvan..
    24. (Özel) Şişli’de parkta yürüyüş yapan..
    25. İntihar için cama çıkan genç,..
    26. (Özel) Online eğitimle altın madalya..
    27. (Özel) Bursa’da 6 yaşındaki Sinan’a..
    28. Başkan Balcı Çerkeş Sokak’ta
    29. Üreğil Millet Bahçesi ziyaretçi..
    30. Tarihi eser operasyonundaki kaftan..
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!