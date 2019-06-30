Topluma zehir kusan Ekşi Sözlük kapatılsın

Hakkı Bilir İstanbul

Kimliklerini gizleyerek aldıkları anonim hesapların rahatlığıyla adeta espiyonaj elemanı gibi yazılar kaleme alan interaktif sözlük kullanıcılarına yaptırım uygulanması yönünde hukukçulardan çağrıda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında mütedeyyin camiaya saldıran kimliksiz kalemler son olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a iftira atarak seçim öncesi manipülasyon yapmışlardı. Açtıkları başlıklarla yüce dinimizin emir ve yasaklarıyla dalga geçenler, bugüne kadar hiçbir hukuki engelle karşılaşmamanın verdiği küstahlıkla iyice zıvanadan çıktı. Hukukçular ise Ekşi Sözlük başta olmak üzere benzer interaktif yapılanmaların genç kuşaklara büyük zarar verdiğini belirterek, kapatılması gerektiğine işaret etti.

Hukukçu Necip Kumandan, “Ekşi Sözlük, her defasında delilsiz ve somut bir veriye dayanmadan kişilerin haklarına saldırıyor. Bu minval üzere yasal yaptırım şart. Hem de zaruri. En son Berat Albayrak ile ilgili ortaya attıkları çirkin iftira ortada. Hem de seçime iki gün kala. Bunlar kasıtlı yapılan şeyler. Gençler çok fazla takip ediyor bu tarz siteleri ve etki altında kalıyor. Ekşi Sözlük, toplumun değer verdiği kişileri itibarsızlaştırma amacındadır” ifadelerini kullandı. İnteraktif sözlüklerin değerlerimize de düşmanlık sergilediğini kaydeden Kumandan, “Türkiye bir hukuk devletidir ve hukuk gerekeni yapacaktır. Ekşi Sözlük değerlerimize de bilerek isteyerek ağır hakaretlerde bulunmaktadır. Bu saldırıların kabul edilebilir yanı yok. Bu tür sitelerin kapatılması elzemdir” şeklinde konuştu.

Mesnetsiz bilgi kaynakları

Avukat Ali Osman Bağırgan da, söz konusu sitelerin gençler tarafından yoğunlukla takip edildiğini belirterek, “Delilsiz ve mesnetsiz paylaşılan bilgiler, aynı görüşteki kişiler tarafından köpürtülmekte. Siteleri takip edenler de bunu gerçek sanmakta. Bunun meydana getirdiği bilgi kirliliğinin önüne mutlaka geçilmelidir” dedi. Ekşi Sözlükteki mukaddesat düşmanlığına da değinen Bağırgan, “Sol frame dedikleri başlıkların büyük kısmında İslam düşmanlığı yapılıyor. Halkın ekseriyetinin değerlerine adeta kin kusuluyor. Devletin ilgili birimleri harekete geçmeli ve hukuki olarak yapılması gerekeni yapmalıdır” dedi.