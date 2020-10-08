Topluma ‘rol model’ diye pazarlananlara bak! Rezil dizinin sözde oyuncusu mekânda sızıp kaldı
Yahudi menşeili FOX TV’de yayınlanan ‘Bay Yanlış’ dizisi ile ahlaksızlığı toplumumuza aşılayan Can Yaman, alelacele final yapan dizisinden sonra kendini alkole verdi. Topluma ‘rol model’ olarak gösterilen ahlaksız sahnelerle gündeme gelen sözde oyuncu alkol içtiği bir mekânda sızdı kaldı.
FOX TV’de yayınlanan ahlaksız dizisiyle gündeme gelen sözde oyuncu Can Yaman, bir mekânda sızıp kaldı. Yaman, toplumun aile yapısını kökünden dinamitleyen sahnelerle, Türk kültürü ve ahlakına karşı savaş açan kanal FOX’un diziyi alelacele yayından kaldırmasını, kaldıramayarak bir mekanda sızdı.
Bay Yanlış dizisinde rol alan Can Yaman, dizisinin final yapmasının stresini atmak için kendini alkole vurdu. Önceki gün yeni tanıştığı metresiyle Ortaköy'de bulunan bir mekânda eğlenmeye gitti. Dizisinin final yapmasını kabullenemeyen Yaman, sabaha kadar alkol aldı. Sabah saatlerinde sızdığı mekandan gönderilen Can Yaman, evine yollandı.