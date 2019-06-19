“Topluma değer katmak istiyoruz”

Anadolu Grubu, bünyesinde bulunan şirketlerce hayata geçirilen 316 projenin Birleşmiş Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkısını ortaya koyan bir rapor yayınladı. Raporda projelerin yüzde 99’unun ekonomik, yüzde 30’unun çevresel ve yüzde 65’inin sosyal hedeflerle ilişkili olduğuna dikkat çekildi. Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler’in evrensel çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yoksulluğu ortadan kaldırmayı; dünyamızı korumayı, insanların barış ve refah içinde yaşamasını amaçlıyor. Ortak aklın gücüne her zaman inanan bir grup olarak bu hedeflerin gerçekleşmesi için birlikte hareket etmek ve kolektif bir bilinç oluşturmak gerektiğinin farkındayız.”