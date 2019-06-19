0553 313 94 23

“Topluma değer katmak istiyoruz”

Anadolu Grubu, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:26
“Topluma değer katmak istiyoruz”

Anadolu Grubu, bünyesinde bulunan şirketlerce hayata geçirilen 316 projenin Birleşmiş Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkısını ortaya koyan bir rapor yayınladı. Raporda projelerin yüzde 99’unun ekonomik, yüzde 30’unun çevresel ve yüzde 65’inin sosyal hedeflerle ilişkili olduğuna dikkat çekildi. Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler’in evrensel çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yoksulluğu ortadan kaldırmayı; dünyamızı korumayı, insanların barış ve refah içinde yaşamasını amaçlıyor. Ortak aklın gücüne her zaman inanan bir grup olarak bu hedeflerin gerçekleşmesi için birlikte hareket etmek ve kolektif bir bilinç oluşturmak gerektiğinin farkındayız.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:26
  1. Anadolu Grubu
  2. Birleşmiş Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
  3. Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu
  4. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
  5. Birleşmiş Milletler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu ırkta ki özellik dünyadaki başka hiçbir koyun ırkında yok
    1. Bu ırkta ki özellik dünyadaki başka..
    2. Evren’den Halk Bankası Genel Müdürü..
    3. Sokakta bulduğu yavru baykuşa sahip..
    4. Yeşil; “Madencilikte birinci..
    5. TİKA’dan Hırvatistan’da kadınlara..
    6. Soylu'dan sel felaketine ilişkin yeni..
    7. Türkiye-Bulgaristan Arasında ilk deniz..
    8. Pazaryeri ilçesindeki camilerde yaz..
    9. Bakan Süleyman Soylu: "Selde hayatını..
    10. Konyaaltı İlçe Jandarma’dan okul..
    11. Van’da ’hudut güvenliği’ toplantısı
    12. Karkamış Antik Kenti "arkeopark" olma..
    13. Antalya’da 45 bin öğrenciye gıda..
    14. “Topluma değer katmak istiyoruz”
    15. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    16. Çatalca’da hatalı sollama yapan çekici..
    17. Karaköprü’de zabıtadan kapsamlı hijyen..
    18. Selin getirdi, vatandaş temizledi
    19. Kemalist dinozorların darbeci kafası..
    20. Kaymakam Güven yatırımcılara Pazaryeri..
    21. Binbaşı Alşen, Afrin görevini tamamladı
    22. Türk Eximbank’tan yüksek teknolojili..
    23. Basketbolda Süper Lig’e çıkan Elazığ..
    24. Silahla çocuğu yaralayan şüpheli..
    25. Suriyeli Aye Türkiye'de şifa buldu
    26. Falken, Körfez'de tozu dumana kattı
    27. Her yerde aranıyordu! Sonunda teslim..
    28. Aksaray’da silah ticareti çetesini KOM..
    29. Azerbaycan Büyükelçisi’nden..
    30. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin güneş..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz