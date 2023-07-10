Toplum sağlığı için alkole yapılan zam bazı kesimleri rahatsız etti: Sağlığı korumakla ilgisi yok

Geçtiğimiz günlerde sigara ve alkole yapılan zam sonrası solak medyanın yürüttüğü karalama kampanyası devam ediyor.

Sağlıkla alakası yokmuş

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, alkoldeki vergi artışlarıyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada, 'Bir litre alkolde 736,77₺ olan ÖTV %14,82 artarak 845,96₺ olmuştur. Bu durumun toplum sağlığını korumakla ilgisi kalmamıştır. Fazla vergi sadece vergiyi değil, insanımızı da öldürmeye devam edecektir! 2010 yılında bir litre alkolde 51 lira 48 kuruş olan ÖTV, bugün 845 lira 96 kuruş olmuştur! 12 yıllık artış oranı %1543’tür' diyerek zihniyetini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti

31 Mayıs 2022’de Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devamlı artırıyoruz, bundan dolayı da çok rahatsızlar hem suluda artırıyoruz hem sigarada filan artırıyoruz fakat hayret aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri duymuyor, yeter ki alayım diyor. Hem kuru hem sulu bunların hepsi zarar. Gerek sigara gerek alkol bağımlılığı beni ciddi manada rahatsız ediyor.” demişti.