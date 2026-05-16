İran'dan sarı kafa Trump'ı kızdıracak açıklama! Başarısızlığın ağır gölgesi altında ayrıldı

İran’dan ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’in başkenti Pekin’deki temaslarına ilişkin sert açıklamalar geldi. İran dini lideri Mücteba Hamaney’in askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızayi, "ABD Başkanı, Pekin’den güçlü bir konumda değil, İran ile yürüttüğü savaşta yaşadığı başarısızlığın ağır gölgesi altında ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Rızayi açıklamasında, Washington yönetiminin diplomatik girişimlerini eleştirerek yeni dünya düzeninin artık ABD merkezli olmadığını savundu. Rezaei, "ABD’nin kendi oluşturduğu krizi kontrol altına almak için Çin’in etkisine ihtiyaç duyması, yeni dünya düzeninin artık ABD merkezli olmayan kurallarla şekillendiğini gösteriyor" dedi.