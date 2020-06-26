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Ekonomi

Toplum için faydalı olur

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz da, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede Gıda Bilim Kurulu’nun oluşturulmasının geç kalınmış ama olumlu bir adım olduğuna dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:40:00 -
Toplum için faydalı olur

Bu adım sayesinde gıda güvenliğinin temin edileceğini belirten Kopuz, “Hem İSTİB hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak Gıda Bilim Kurulu’nun önemli görevler göreceğine, topluma faydalı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Nesnel veriler paylaşılacak

Bilim Kurulu’nun halkı doğru yönlendireceğinin altını çizen Kopuz, “Gıda çok ama çok hayati bir konu. Bu konuda bilimsel açıklamalar yapılması, ayağı yere basan kararlar alınması, üretici ve tüketici kanadının aynı masada buluşturulması gerekliliktir. Hükümetin bu gerekliliği görmesi ve bir heyet görevlendirmesi müspettir” diye konuştu.

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