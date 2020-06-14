  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Toplu yemek sektörünün sıkıntıları konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bulunan Toplu Yemek sektörleri, Korona virüs salgını sonrasında oluşan sıkıntıları ve çözüm önerileri üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 09:47:45 -
Toplu yemek sektörünün sıkıntıları konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bulunan Toplu Yemek sektörleri, Korona virüs salgını sonrasında oluşan sıkıntıları ve çözüm önerileri üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.


Korona virüs salgınının en çok etki ettiği sektörlerin başında gelen Toplu Yemek sektörlerinin sıkıntıları Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda görüşüldü. 10. Meslek Komitesine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Toplu Yemek sektörleri, korona virüs sonrasında oluşan sıkıntıları yetkililere iletti. Çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, sıkıntıların kısa süre içerisinde çözümlenmesi için Düzce Ticaret ve Sanayi odası çalışmalar yürütecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı