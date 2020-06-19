  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Toplu ulaşım araçları LGS öğrencilerine ücretsiz

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’ye ait otobüslerin 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavına (LGS) katılacak olan öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:46:03 -
Toplu ulaşım araçları LGS öğrencilerine ücretsiz

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’ye ait otobüslerin 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavına (LGS) katılacak olan öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek.


Malatya’da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılacak olan merkezi sınava girecek öğrenci sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile birlikte Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarından 07.30 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak faydalanacak.


Gürkan: “Öğrencilerimize başarılar diliyorum”


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hafta sonu sınava girecek olan 8. sınıf öğrencilerine başarılar diledi. Sınava girecek olan öğrencilerin başarılı olacağına inandığını belirten Başkan Gürkan, “Ortaokulu bitirerek girecekleri bu sınavla öğrencilerimiz hedefledikleri liselere girmeye inşallah hak kazanırlar. Bugüne kadar göstermiş oldukları başarılı çalışmalarının meyvesini bu sınavla alacaklar. Temennim hayatları boyunca hep başarılı olmalarından yana” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı