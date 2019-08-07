Toplu temizlik ekibi her gün bir mahallede

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ihtiyaç duyulan noktalarda çevre ve görüntü kirliliğini önlemek için şehir genelinde geniş çaplı temizlik çalışması başlattı. Her gün bir mahallede toplu temizlik çalışması gerçekleştiren Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Nar Mahallesi, İlhanlı Mahallesi, Selçuk Mahallesi, Şehitler Mahallesi, Dere Mahallesi ve Yenice Mahallesinde temizlik çalışmalarını tamamladı. Yapılan temizlik çalışmaları hakkında Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimiz rutin çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor. Bir başka ekipte farklı mahallelerde temizlik uygulamaları yapıyor. Bu çalışma kapsamında muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın istek ve talepleri değerlendirilerek mahallelerde çeşitli nedenlerle oluşan atık, ağaç dalları ve plastik çöpler toplanıyor. Görsel ve çevresel kirliliği engelleyerek, temizlik hizmetini ilimizin modern ve çağdaş belediyecilik anlayışına uygun olarak vermek ve vatandaşlarımızın sağlıklı temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.