Toplu taşımadaki koronavirüs riski! 'Seferler arttırılmalı, yolcu sayısı yeniden düzenlenmeli'

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehiriçi toplu ulaşım araçlarındaki yüzde elli doluluk oranı kısıtlaması şehirlere özel yapılacak düzenleme yolu açık olmakla birlikte kaldırıldı. Normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan beri toplu ulaşım araçlarında yoğunluk gözlendi.

Düzenlediği basın açıklamasında toplu ulaşım araçlarının yoğunluğuna da değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan yoğunluk olan araçlara binmek için ısrarcı olmamalarını istedi.

Prof. Çelik: Kalabalıklar virüsün yayılması için uygun ortamlar

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik de, toplu taşıma araçlarındaki riske dikkat çekti. "Kalabalıklar koronavirüsün yayılması için uygun ortamlar." diyen Prof. Çelik, "Açıkçası toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi korumamız pek mümkün değil. Vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarında mutlaka maskeli olmalı. Otobüsten inene kadar da ellerini yüzleri ile temas ettirmemeli. Araçtan indikten sonra ellerin dezenfektesi yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Prof. Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarında kişilerle karşılıklı oturmamaya özen göstermeli. Öte yandan sefer sayılarının arttırılması ya da yolcu sayısının azaltılması gibi yeniden bir düzenleme yapılmalı."