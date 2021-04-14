Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

65 yaş üstü ve 18 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge iletti. Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği bildirildi.

Toplu taşıma yasağı başladı mı?

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanması yasaklandı.

Toplu taşıma yasağı, bu akşam saat 19.00’dan itibaren başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.