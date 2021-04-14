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Yaşam Toplu taşıma yasağı başladı mı?
Yaşam

Toplu taşıma yasağı başladı mı?

Beştepe’de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yeni tedbirlere ilişkin gelişmeler merak edilmeye başlandı. Ramazan’ın ilk gününde yapılan söz konusu toplantıda Ramazan ayı boyunca uygulanacak önemli kararlar alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yeni yasaklar içerisinde şehir içi toplu taşıma kullanımına ilişkin gelişmelerde merak konusu oldu. Peki, toplu taşıma yasağı başladı mı? Toplu taşıma yasağı nasıl olacak? Şehir içi toplu taşıma yasağı geldi mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 18:27:00 -
Toplu taşıma yasağı başladı mı?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

65 yaş üstü ve 18 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge iletti. Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği bildirildi.

Toplu taşıma yasağı başladı mı?

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanması yasaklandı.

Toplu taşıma yasağı, bu akşam saat 19.00’dan itibaren başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

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