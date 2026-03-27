  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Amerikan basını: Trump savaşı hızla bitirmek istiyor ABD'den istihbarat suçlaması! Rusya iddialara cevap verdi Ekrem İmamoğlu’nun kayınbiraderi fena yakalandı! Resmi belgede sahtecilik iddiası Körfez'de tanker trafiği durdu: 350'den fazla gemi İran'dan onay bekliyor İran'dan etkileyici animasyon! Dikkat çeken not Yasal masraflar için gönderilen para tartışma çıkardı! Maduro’nun ikinci duruşması görüldü Dünyaya ilan etti! Trump'tan bomba İran kararı Kabus başladı! İsrail'e rahat uyku yok Lübnan’ın güneyinde çatışma! Katil İsrail kayıp vermeye devam ediyor ABD rüyası hastanede kâbusa dönüştü! 3 saatlik acil servis faturası dudak uçuklattı!
Gündem
Gündem

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Putin'den endişelendiren savaş açıklaması: Sonuçlar öngörülemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) toplantısında yaptığı konuşmada, Orta Doğu’daki çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Putin, çatışmaların taraflarının bile sürecin nereye varacağını kestiremediğini vurguladı.

Orta Doğu’daki gerilimin dünyayı her geçen gün daha fazla etkilediğini belirten Putin; uluslararası lojistik, üretim ve iş birliği zincirlerinin ciddi zarar gördüğünü ifade etti. Özellikle hidrokarbon, metal çıkarma, gübre üretimi ve sanayi sektörlerinin bu süreçten doğrudan darbe aldığını hatırlatan Rus lider, durumun vahametini gözler önüne serdi.

Sonuçlar şimdilik öngörülemez

Çatışmaların etkisini Kovid-19 salgını dönemiyle kıyaslayan Putin, belirsizliğin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları şimdilik öngörülemez. Bana kalırsa, çatışmanın tarafları bile ne olacağını öngöremiyor."

Rusya güçlü olmak zorunda

Küresel ticaretteki sarsıntıların yeni bir gerçeklik haline geldiğini söyleyen Putin, ekonominin yeni bir evreye geçtiğini belirtti. Piyasaların bir gün bir yöne, ertesi gün diğer yöne savrulabileceği uyarısında bulunan Rus lider, "Zamanın getirdiği zorluklara cevap verebilmek için Rusya da güçlü olmalıdır" diyerek stratejik hazırlık mesajı verdi.

Haydut Trump ne cevap verdi! Putin'in İran teklifi ortaya çıktı
Haydut Trump ne cevap verdi! Putin'in İran teklifi ortaya çıktı

Dünya

Haydut Trump ne cevap verdi! Putin'in İran teklifi ortaya çıktı

Ülke dışına çıkarılmasına kısıtlama! Putin’den altın ihracatına fren
Ülke dışına çıkarılmasına kısıtlama! Putin’den altın ihracatına fren

Dünya

Ülke dışına çıkarılmasına kısıtlama! Putin’den altın ihracatına fren

Putin'den endişelendiren savaş açıklaması
Putin'den endişelendiren savaş açıklaması

Dünya

Putin'den endişelendiren savaş açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23