Putin'den endişelendiren savaş açıklaması: Sonuçlar öngörülemez
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) toplantısında yaptığı konuşmada, Orta Doğu’daki çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Putin, çatışmaların taraflarının bile sürecin nereye varacağını kestiremediğini vurguladı.
Orta Doğu’daki gerilimin dünyayı her geçen gün daha fazla etkilediğini belirten Putin; uluslararası lojistik, üretim ve iş birliği zincirlerinin ciddi zarar gördüğünü ifade etti. Özellikle hidrokarbon, metal çıkarma, gübre üretimi ve sanayi sektörlerinin bu süreçten doğrudan darbe aldığını hatırlatan Rus lider, durumun vahametini gözler önüne serdi.
Sonuçlar şimdilik öngörülemez
Çatışmaların etkisini Kovid-19 salgını dönemiyle kıyaslayan Putin, belirsizliğin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
"Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları şimdilik öngörülemez. Bana kalırsa, çatışmanın tarafları bile ne olacağını öngöremiyor."
Rusya güçlü olmak zorunda
Küresel ticaretteki sarsıntıların yeni bir gerçeklik haline geldiğini söyleyen Putin, ekonominin yeni bir evreye geçtiğini belirtti. Piyasaların bir gün bir yöne, ertesi gün diğer yöne savrulabileceği uyarısında bulunan Rus lider, "Zamanın getirdiği zorluklara cevap verebilmek için Rusya da güçlü olmalıdır" diyerek stratejik hazırlık mesajı verdi.