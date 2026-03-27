Putin'den endişelendiren savaş açıklaması: Sonuçlar öngörülemez

Orta Doğu’daki gerilimin dünyayı her geçen gün daha fazla etkilediğini belirten Putin; uluslararası lojistik, üretim ve iş birliği zincirlerinin ciddi zarar gördüğünü ifade etti. Özellikle hidrokarbon, metal çıkarma, gübre üretimi ve sanayi sektörlerinin bu süreçten doğrudan darbe aldığını hatırlatan Rus lider, durumun vahametini gözler önüne serdi.

Sonuçlar şimdilik öngörülemez

Çatışmaların etkisini Kovid-19 salgını dönemiyle kıyaslayan Putin, belirsizliğin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları şimdilik öngörülemez. Bana kalırsa, çatışmanın tarafları bile ne olacağını öngöremiyor."

Rusya güçlü olmak zorunda

Küresel ticaretteki sarsıntıların yeni bir gerçeklik haline geldiğini söyleyen Putin, ekonominin yeni bir evreye geçtiğini belirtti. Piyasaların bir gün bir yöne, ertesi gün diğer yöne savrulabileceği uyarısında bulunan Rus lider, "Zamanın getirdiği zorluklara cevap verebilmek için Rusya da güçlü olmalıdır" diyerek stratejik hazırlık mesajı verdi.