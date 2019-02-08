Toplu sözleşme sevinci

Sandıklı’da gerçekleştirilen Sendika toplantısına; Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunuseven, Belediye-İş Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Yücel Şahin, protokolün değerli üyeleri ile çok sayıda personelle aileleri katıldı. Başkan Mustafa Çöl yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Bilindiği gibi personellerine 12 aylık maaş borcu olan bir Sandıklı Belediyesi devir almıştık. İnsanlar borç yükü altında ezilmiş, ailelerine bakan personelimiz ilaç parasını ödeyememiş, okula giden çocuklarına harçlık veremez duruma gelmiş, ev kiralarını ödeyememiş, geleceğe dair umudu kalmamış bir personel grubu ile karşılaştık. Bu sorunu çözmek için ilk işimiz geçmişten kalan personel maaşlarının ödemesini yaparak onları bu boyunduruktan acilen kurtarmak oldu. Bu borcu bitirdikten sonra maaşlarını günü gününe yatırdık ve personeline bir kuruş bile borcu olmayan bir Sandıklı Belediyesi haline sizlerin desteğiyle geldik.”