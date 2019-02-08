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Toplu sözleşme sevinci

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından üç aydır yapılan yoğun çalışmalar sonucunda Belediye-İş Sendikası ile toplusözleşme imzalanarak Sandıklı Belediyesinde çalışan SANBEL, SANPER, SANJET Şirketi ayrımı gözetmeksizin bütün personeller sendikaya kavuşmuş oldu.

08 Şubat 2019 Cuma 23:02
Toplu sözleşme sevinci

Sandıklı’da gerçekleştirilen Sendika toplantısına; Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunuseven, Belediye-İş Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Yücel Şahin, protokolün değerli üyeleri ile çok sayıda personelle aileleri katıldı. Başkan Mustafa Çöl yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Bilindiği gibi personellerine 12 aylık maaş borcu olan bir Sandıklı Belediyesi devir almıştık. İnsanlar borç yükü altında ezilmiş, ailelerine bakan personelimiz ilaç parasını ödeyememiş, okula giden çocuklarına harçlık veremez duruma gelmiş, ev kiralarını ödeyememiş, geleceğe dair umudu kalmamış bir personel grubu ile karşılaştık. Bu sorunu çözmek için ilk işimiz geçmişten kalan personel maaşlarının ödemesini yaparak onları bu boyunduruktan acilen kurtarmak oldu. Bu borcu bitirdikten sonra maaşlarını günü gününe yatırdık ve personeline bir kuruş bile borcu olmayan bir Sandıklı Belediyesi haline sizlerin desteğiyle geldik.”

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 23:02
  1. Afyon
  2. Sandıklı Belediyesi

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