Toplu iş sözleşmesi memur zam oranları ne kadar? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında bugün yaptı. 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesinden çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Peki Toplu iş sözleşmesi memur zam oranları ne kadar olacak?

Kamu işçi kesimi ile hükümet arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıkmasından sonra şimdi de gözler memur toplu iş sözleşmesinde. İşçi ile memur sözleşmelerinin kıyaslanmayacağını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 12 teklif paketinin masada görüşüldüğünü açıkladı. Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında bugün yapılacak. Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında üçüncü toplantı dün gerçekleştirildi. Basına kapalı yapılan toplantıda, 5 hizmet kolundaki toplam 179 talep ele alındı. Memur toplu sözleşme gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Toplu iş sözleşmesi memur zam oranları ne kadar?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşmeleri için Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi. Hükümet ile Türk-İş zam konusunda anlaştı. Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+ yüzde 4, 2020 için yüzde 3+ yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Seyyanen 150 TL ödenecek yani brüt 3500 altında ücret alanlara 150 lira iyileştirme yapılacak.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü toplu sözleşme zammında

Hükümet ilk zam teklifini sunacakken konuyla ilgili son dakika araştırmaları da hız kazandı. Öte yandan, emeklileri maddi açıdan rahatlatacak, ek gelir yaratacak talepler için verilecek kararlar merakla bekleniyor. İşte toplu sözleşme masasında ele alınacak konular:Aile yardımı emeklilere de verilsin. Emekliler yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın. Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin. Emekliler ile bunların dul aylığı veya yetim aylığı bağlanmasına müstahak yakınları; kamunun işlettiği eğitim ve dinlenme tesislerinden, ilgili kurumun personeli için belirlenen fiyat tarifesi üzerinden yüzde 50 indirimli yararlansın. Emekli aylığı bağlanabilmesi için tamamlanması gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ilişkin hükümler çerçevesinde Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın. Toplu sözleşme görüşmelerini SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yakından takip ediyor. Daha önce banka promosyonu ve bayram ikramiyesi de toplu sözleşme masasında konuşulmuş, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Bu toplu sözleşme görüşmelerinde de memur emeklileri için sağlanacak kazanımların, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılması bekleniyor.