Toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı

İletişim şirketi Türk Telekom ile Türk Haber-İş Sendikası arasında 16 Nisan’da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Yaklaşık 10 bin 200 sendika üyesi çalışanı kapsayan ve 28 Şubat 2021’e kadar geçerli olacak sözleşmeye göre sendikalı şirket çalışanlarının ücretlerine ilk altı aylık dönem için seyyanen 480 lira, ikinci altı aylık dönem için seyyanen 300 lira, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise yüzde 4,25 oranında zam yapılacak.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’nin sendikalı işçi çalıştıran tek telekom şirketi olduklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye, 2023 hedeflerine çalışmaktan ve üretmekten yorulmayan yetenekli gençlerimizin katkı ve başarılarıyla ulaşacak. Grup olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne özelleştirmeden bu yana 36,3 milyar liralık yatırımımıza ek olarak her daim çalışma arkadaşlarımıza da yani ‘insana yatırım’ı da ana odak noktalarımız arasında tuttuk. Türkiye’nin lider telekom şirketi olarak çalışanlarımızın fikir ve düşünceleri bizim için son derece önemli. Onlardan aldığımız güçle ülkemiz için yerli ve milli teknolojileri geliştiriyor, ülkemizi geleceğe bağlıyoruz. Bilgi ve tecrübeleriyle yolumuza ışık tutan çalışanlarımızın dinamik ve dönüştürücü gücünü şirketimizin her kademesinde daha da görünür kılmayı hedefliyoruz. Sendikalı çalışanlarımıza bayram müjdesi vermek adına Türk Haber-İş Sendikası ile görüşmelerimizi bayram öncesinde neticelendirerek anlaşmaya varmış olmaktan mutluyuz.”