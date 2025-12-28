Toplu cezalandırmaya başvurdular! Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı

İsrail'in kuzeydeki Bet Şean kentinde yaşanan araçlı ve bıçaklı saldırının ardından toplu cezalandırma yoluna başvurduğu işgal altındaki Batı Yaka'nın Kabatiye beldesinde çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

İsrail basınında, ordunun, araçlı ve bıçaklı saldırıyı yapan Filistinli Ahmed Ebu er-Rub'un yaşadığı Kabatiye beldesinde saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun, sokağa çıkma yasağı ilan ettiği bölgeye düzenlediği saldırılarda, bazı Filistinlilerin tutuklandığı, çok sayıda Filistinlinin de gözaltına alınarak sorgulandığı ifade edildi.

Ayrıca, Ebu er-Rub'un iki kardeşinin Celile bölgesindeki Arraba kasabasında alıkonularak İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'e (Şabak) teslim edildiği belirtildi.

Saldırı sonrası yaralanan Ebu er-Rub'un taburcu edilerek sorgu için Şabak'a teslim edildiği, gözaltı süresinin ise 11 gün uzatıldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Ebu er-Rub'un ailesini tahliye ederek evinin mühürleme ve yıkımına başladığı, bölgede sessizliğin hakim olduğu ve Kabatiye'nin yollarının tahrip edilerek giriş ve çıkışlarının kapatıldığı ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Kabatiye'de sert önlemler aldığını ve bölgede tam abluka uygulandığını kaydetti.

Katz, "Tavizsiz bir saldırı politikası izlemeye devam edeceğiz." ifadesiyle Filistinlileri tehdit etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de orduya Kabatiye'ye yönelik saldırıların sürdürülmesi talimatı verdi.

Kabatiye'nin toplu cezalandırılması emri verilmişti

İsrail ordusu, dün kuzeydeki Bet Şean kentinde düzenlenen, 2 İsraillinin öldüğü saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiye beldesinde geniş çaplı saldırı başlatmıştı.

İsrail'in kuzeyindeki Bet Şean kentinde, araçla ezme ve bıçaklı saldırı gerçekleştiren bir Filistinlinin, silahlı bir İsrailli tarafından vurulduktan sonra polis tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.

Söz konusu Filistinlinin, Batı Yaka'nın kuzeyindeki Kabatiye beldesinden geldiği ileri sürülmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Katz, saldırıyı düzenleyen Filistinlinin yaşadığı Kabatiye beldesinin toplu şekilde cezalandırılması emrini vermiş, İsrail ordusu dün akşam itibarıyla bölgeye saldırı başlatmıştı.