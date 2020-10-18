Toplantıya katılmışlardı! AB'ye şok

12 Ekim tarihinde Lüksemburg'da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla AB Dışişleri Konseyi toplantısı gerçekleştirilmişti. AB'ye kötü haber geldi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes'ın toplantının ardından yaptırdıkları koronavirüs testleri pozitif çıktı. Uzmanlar, 2 bakanın pozitif testlerinden sonra toplantının “süper yayıcı” olabileceğini düşünüyor.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Bakan Schallenberg ve Belçikalı mevkidaşı Wilmes'ın grup kahvaltısında yan yana oturdukları bildirildi. Bakanlık, 'Schallenberg'in Pazartesi günü Lüksemburg'daki AB Dışişleri Konseyi'nde enfekte olmuş olabileceğinden şüpheleniliyor' açıklamasında bulunarak Schallenberg'in semptomları olmadığını ve rutin bir önlem olarak test edildiğini bildirdi.

Test yapılacak

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Schallenberg'in Lüksemburg'daki tek ikili görüşmesinin İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney ile gerçekleştiğini fakat sosyal mesafe tedbirlerinin uygulandığını ve Coveney'in Schallenberg'in pozitif test sonucundan haberdar edildiğini kaydetti.

Bakanlık, Schallenberg'in Çarşamba günü bir kabine toplantısına da katıldığını ama kabine üyelerinin hepsinin maske taktığını belirtirken, 'İhtiyati tedbir olarak hükümetin tüm üyeleri Cumartesi günü test edilecek' açıklaması yapıldı.

Bakan Wilmes ise yaptığı açıklamada, dün koronavirüse benzer semptomlar gösterdiğini ve kendini hızlıca karantinaya aldığını, bugün ise test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Wilmes, ailesinde de muhtemelen enfekte olanlar olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, dün yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığını ve Schallenberg ile yakın teması olmadığını belirtti. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise test sonucu negatif çıkana kadar evden çalışacak. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Perşembe günü Cezayir'de yaptırdığı koronavirüs testi de negatif çıktı.