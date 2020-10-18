  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Toplantıya katılmışlardı! AB'ye şok
Dünya

Toplantıya katılmışlardı! AB'ye şok

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’ın katıldıkları AB Dışişleri Konseyi toplantısından sonra yaptırdıkları koronavirüs testleri pozitif çıktı. Uzmanlar, 2 bakanın pozitif testlerin ardından toplantının “süper yayıcı” olabileceğini düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:18:00 -
Toplantıya katılmışlardı! AB'ye şok

12 Ekim tarihinde Lüksemburg'da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla AB Dışişleri Konseyi toplantısı gerçekleştirilmişti. AB'ye kötü haber geldi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes'ın toplantının ardından yaptırdıkları koronavirüs testleri pozitif çıktı. Uzmanlar, 2 bakanın pozitif testlerinden sonra toplantının “süper yayıcı” olabileceğini düşünüyor.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Bakan Schallenberg ve Belçikalı mevkidaşı Wilmes'ın grup kahvaltısında yan yana oturdukları bildirildi. Bakanlık, 'Schallenberg'in Pazartesi günü Lüksemburg'daki AB Dışişleri Konseyi'nde enfekte olmuş olabileceğinden şüpheleniliyor' açıklamasında bulunarak Schallenberg'in semptomları olmadığını ve rutin bir önlem olarak test edildiğini bildirdi.

Test yapılacak

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Schallenberg'in Lüksemburg'daki tek ikili görüşmesinin İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney ile gerçekleştiğini fakat sosyal mesafe tedbirlerinin uygulandığını ve Coveney'in Schallenberg'in pozitif test sonucundan haberdar edildiğini kaydetti.

Bakanlık, Schallenberg'in Çarşamba günü bir kabine toplantısına da katıldığını ama kabine üyelerinin hepsinin maske taktığını belirtirken, 'İhtiyati tedbir olarak hükümetin tüm üyeleri Cumartesi günü test edilecek' açıklaması yapıldı.

Bakan Wilmes ise yaptığı açıklamada, dün koronavirüse benzer semptomlar gösterdiğini ve kendini hızlıca karantinaya aldığını, bugün ise test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Wilmes, ailesinde de muhtemelen enfekte olanlar olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, dün yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığını ve Schallenberg ile yakın teması olmadığını belirtti. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise test sonucu negatif çıkana kadar evden çalışacak. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Perşembe günü Cezayir'de yaptırdığı koronavirüs testi de negatif çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan askerleri kuşatma altında iddiası! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı
Dünya

Azerbaycan askerleri kuşatma altında iddiası! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı

İşgalci Ermenistan ordusu karşısında başarılı operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusunun kuşatma altında olduğuna dair iddialara ilişkin ..
Türkiye'den Suudi Arabistan'a olay cevap: Gülüp geçiyoruz
Gündem

Türkiye'den Suudi Arabistan'a olay cevap: Gülüp geçiyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bazı ülkelerin Türkiye'ye boykot kararlarına gülüp geçiyoruz. Önce onlar kendi ayaklarında bağ..
Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!
Korona Virüs

Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Akit'e özel röportaj verdi. Tarhan, herkesin merak ettiği 'Koronavirüse karşı psik..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay