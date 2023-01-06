  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Toplantının ardından konuşan Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den açıklama
Siyaset

Toplantının ardından konuşan Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı masanın yönetim şekline dair ifadeleriyle ilgili konuşan CHP'li Faik Öztrak, "Geçiş sürecinin yol haritası 30 Ocak tarihinde açıklanacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 22:17:00 -
Toplantının ardından konuşan Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den açıklama

CHP'li Faik Öztrak, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı masanın yönetim şekline dair sarf ettiği sözlerine ilişkin sorulan soruya cevap verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı seçilse bile altı genel başkanın da imza yetkisi olacağı" yönündeki sözleri sorulan Öztrak, "Geçiş sürecinin yol haritası 30 Ocak tarihinde açıklanacak. Biraz daha sabredin. 30 Ocak tarihinde tüm bu sorulara cevap bulacaksınız." dedi.

Başörtüsü teklifi sorusu

"Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın başörtüsüne anayasal güvence verilmesine yönelik teklifine karşılık muhalefetin ayrı bir anayasa teklifi hazırlayacağını söyledi. Bu teklifin içeriği ne olacak? Meclis gündemine gelmesi için hangi seçenekler üzerinde duruluyor?" sorusu üzerine Öztrak, metnin son derece açık olduğunu söyledi.

Bir devlete 6 cumhurbaşkanı istiyorlar! Davutoğlu açıkladı... 6'lı masa ülkeyi bakın nasıl yönetecekmiş!
Bir devlete 6 cumhurbaşkanı istiyorlar! Davutoğlu açıkladı... 6'lı masa ülkeyi bakın nasıl yönetecekmiş!

Siyaset

Bir devlete 6 cumhurbaşkanı istiyorlar! Davutoğlu açıkladı... 6'lı masa ülkeyi bakın nasıl yönetecekmiş!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayraktar TB2 SİHA, MMU, Kızılelma, SİDA... Türkiye'nin ses getiren tarihi, müthiş hamleleri
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA, MMU, Kızılelma, SİDA... Türkiye'nin ses getiren tarihi, müthiş hamleleri

2022'de, Türkiye'nin savunma sanayisinde öne çıkan birçok trendin olduğunu, bunlardan dördünün kritik anlamda öne çıktığını vurgulayan Dr. C..
Bu iddia doğruysa Ali Babacan biter! Millet, gördüğü yerde yüzüne tükürür
Siyaset

Bu iddia doğruysa Ali Babacan biter! Millet, gördüğü yerde yüzüne tükürür

Gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminden önce HDP’nin kapatılması durumunda vekillerin DEVA Partisi'nden 2023 seçimlerine katılacağı ileri sürüld..
Biz seni ahlaksız bilirdik de bu kadarını tahmin etmemiştik! Şehit yakınına küfreden İP'li Lütfü Türkkan şehidimize de böyle hakaret etti
Siyaset

Biz seni ahlaksız bilirdik de bu kadarını tahmin etmemiştik! Şehit yakınına küfreden İP'li Lütfü Türkkan şehidimize de böyle hakaret etti

Bingöl'de şehit bacısına küfredip, gelen tepkilerden sonra sözde bir özür videosu yayınlayan İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, dokunulmazlık dosya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23