Toplantının ardından konuşan Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den açıklama

CHP'li Faik Öztrak, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı masanın yönetim şekline dair sarf ettiği sözlerine ilişkin sorulan soruya cevap verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı seçilse bile altı genel başkanın da imza yetkisi olacağı" yönündeki sözleri sorulan Öztrak, "Geçiş sürecinin yol haritası 30 Ocak tarihinde açıklanacak. Biraz daha sabredin. 30 Ocak tarihinde tüm bu sorulara cevap bulacaksınız." dedi.

Başörtüsü teklifi sorusu

"Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın başörtüsüne anayasal güvence verilmesine yönelik teklifine karşılık muhalefetin ayrı bir anayasa teklifi hazırlayacağını söyledi. Bu teklifin içeriği ne olacak? Meclis gündemine gelmesi için hangi seçenekler üzerinde duruluyor?" sorusu üzerine Öztrak, metnin son derece açık olduğunu söyledi.