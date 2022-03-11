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Ekonomi Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama
Ekonomi

Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 22:05:00 -
Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

İşte o açıklama:

"Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. Toplantısı 11 Mart 2022 Cuma günü, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin NEBATİ başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin finansal sistemimize olası yansımaları detaylı şekilde irdelenmiş ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerileri değerlendirilmiştir. Kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında Komite'ye bilgi verilmiştir. TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Finansal İstikrar Komitesi ve çalışma grupları, yerel ve küresel gelişmeleri takip edecek ve düzenli toplantılarla finansal sistemimizin istikrarının korunarak sağlıklı gelişimi için güven ortamını desteklemeye devam edecektir."

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