'Toplantı üzerine toplantı yapıyorlar' diyen Savcı Sayan'dan flaş iddia: O partiye geçecekler
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eski CHP'lilerin toplantı üzerine toplantı yaptığını söyledi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eski CHP'lilerin toplantı üzerine toplantı yaptığını söyledi.
Sayan, Twitter hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulundu.
Savcı Sayan, şu iddialarda bulundu:
"Ankara’da eski CHP’liler toplantı üzerine, toplantı yapıyorlarmış.. HDP ve CHP ittifakı onları bayağı rahatsız etmiş.. Yeni adresleri DSP olacakmış… Haydi hayırlısı…"