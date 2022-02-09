  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Toplantı üzerine toplantı yapıyorlar' diyen Savcı Sayan'dan flaş iddia: O partiye geçecekler
Gündem

'Toplantı üzerine toplantı yapıyorlar' diyen Savcı Sayan'dan flaş iddia: O partiye geçecekler

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eski CHP'lilerin toplantı üzerine toplantı yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 18:00:00 -
'Toplantı üzerine toplantı yapıyorlar' diyen Savcı Sayan'dan flaş iddia: O partiye geçecekler

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eski CHP'lilerin toplantı üzerine toplantı yaptığını söyledi.

Sayan, Twitter hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Savcı Sayan, şu iddialarda bulundu:

"Ankara’da eski CHP’liler toplantı üzerine, toplantı yapıyorlarmış.. HDP ve CHP ittifakı onları bayağı rahatsız etmiş.. Yeni adresleri DSP olacakmış… Haydi hayırlısı…"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay