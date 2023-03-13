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Gündem Toplantı sonrası YSK'dan açıklama
Gündem

Toplantı sonrası YSK'dan açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK’da bugün gerçekleştirilen toplantıların içeriğine dair bilgilendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 18:13:00 -
Toplantı sonrası YSK'dan açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK’da bugün gerçekleştirilen toplantıların içeriğine dair bilgilendirme yaptı.

Yener, YSK’da 2023 seçimlerine ilişkin bugün gerçekleştirilen toplantılara dair açıklamada bulundu. Yener, “Bugün devam eden çalışmalarımızda şu ana kadar seçim takvimi, yurt içinde ve dışında seçmenlerimizin oy kullanmasına ilişkin usul ve esaslar, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların oy kullanma usul ve esasları, milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğinin incelenmesi ve itiraz usulleri, siyasi partilerin aday listeleri vermelerindeki usul ve esaslar, son olarak bağımsız milletvekilliği adaylığı için başvurudaki usul ve esaslar görüşülmüştür” dedi.

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