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Gündem Toplantı sonrası ilk kez! Üstü çizilen Ekrem sessizliğini bozdu
Gündem

Toplantı sonrası ilk kez! Üstü çizilen Ekrem sessizliğini bozdu

6'lı masa toplantısının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık konusunda bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 13:22:00 -
Toplantı sonrası ilk kez! Üstü çizilen Ekrem sessizliğini bozdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Altılı Masa’nın adaylık toplantısı sonrası ilk kez konuştu ve “Adaylığımla ilgili bir mesele yok. Daha önce de şiddetle söyledim ‘Benim adayım genel başkanımdır…” ifadelerini kullandı.

Altılı Masa’nın adaylığın konuşulduğu son toplantısına değinen İmamoğlu “Benim adaylığımla ilgili mesele yok. Sürece memleket meselesi olarak bakıyorum. Bu konunun aşılması için feraset gerekiyor. Bu sayın genel başkanım ve sayın Akşener de vardır” dedi.

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