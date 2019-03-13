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Toplanan inek sütü miktarı ocakta azaldı

Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 808 bin 222 ton oldu

13 Mart 2019 Çarşamba 10:17
Toplanan inek sütü miktarı ocakta azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 azalarak 808 bin 222 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 4,9 düşüşle 808 bin 222 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 18 azalarak 146 bin 63 tona indi.

Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 1,4 azalarak 59 bin 175 ton oldu. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 0,4 azalarak 615 tona geriledi.

Yoğurt üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 düştü ve 90 bin 368 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 5,5 azalarak 50 bin 32 tona düştü.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı, ortalama yüzde 3,5 ve protein oranı ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da söz konusu ayda 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 azalış gösterdi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:17
  1. Süt ve süt ürünleri üretimi
  2. Türkiye İstatistik Kurumu

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