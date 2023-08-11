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Ekonomi Toplam ciro yıllık yüzde 53,4 arttı
Ekonomi

Toplam ciro yıllık yüzde 53,4 arttı

Yeniakit Publisher
2023-08-11 10:08:00 -
Toplam ciro yıllık yüzde 53,4 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 53,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ciro Endeksleri’ni paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, yıllık yüzde 53,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 42,5, inşaat ciro endeksi yüzde 74,0, ticaret ciro endeksi yüzde 58,3, hizmet ciro endeksi yüzde 55,8 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 5,9 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Haziran ayında aylık yüzde 5,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 10,7, inşaat ciro endeksi yüzde 3,0, ticaret ciro endeksi yüzde 4,2, hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı.
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