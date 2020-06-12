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Ekonomi

Toplam ciro endeksi azaldı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:17:19 -
Toplam ciro endeksi azaldı

ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 20,9 azalış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, nisanda yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 24,9, inşaat ciro endeksi yüzde 19,6, ticaret ciro endeksi yüzde 17,4 ve hizmet ciro endeksi yüzde 23,9 geriledi.

- Toplam ciro aylık olarak da azalış gösterdi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi nisanda aylık bazda da yüzde 24,5 azaldı.

Nisanda aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 26,6, inşaat ciro endeksi yüzde 9,8, ticaret ciro endeksi yüzde 25,5 ve hizmet ciro endeksi yüzde 22,7 geriledi.

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